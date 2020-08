Basketbalový klub KK Valašské Meziříčí se pomalu probouzí k životu po nevynucené covidové pauze.

Druholigoví basketbalisté Valašského Meziříčí | Foto: Lucie Nachtmannová

„V srpnu začínají trénovat jak náš mužský tým, tak mládežnické celky. Máme asi měsíc na to, abychom se připravili na novou sezonu, které letos začíná o 14 dní dříve 19. září. Budeme kombinovat atletiku s basketem. V září sehrajeme několik přípravných utkání, ale žádného turnaje se nebudeme účastnit. Kádr jsme udrželi. Mohli bychom být ještě silnější než loni, protože věříme v uzdravení střelce Tadeáše Janíka. Druhá liga se bude hrát stejným systémem jako loni, to znamená, že po základní části postupuje do play – off osm nejlepších celků a to je náš minimální cíl,“ říká trenér mužů KK Valašské Meziříčí Petr Nachtmann.