„Jsem moc ráda zpět, vše mi moc chybělo! Během šampionátu jsem holkám hrozně fandila,“ přiznala odchovankyně uherskohradišťské házené Kristýna Mika (Salčáková), které stopku před posledním šampionátem vystavilo zraněné koleno. „Nejprve jsme se s lékaři snažili šetrnější cestou dát koleno do pořádku, ale nešlo to. Proto jsem pak podstoupila operaci a k týmu jsem se od června tak připojila poprvé až teď. Jsem proto moc ráda, že jsem zase s holkami,“ zopakovala po svém návratu hbitá křídelnice.

Už jste úplně zpátky v původní formě?

Na fyzickou přípravu jsem měla prakticky měsíc a půl, téměř celý prosinec a leden. Pracovala jsem s fyzioterapeuty ve Francii, posilovala jsem, nabírala jsem svalovou hmotu, abych koleni ulehčila. Na trénincích jsem se pak už trochu zapojovala, na některé házenkářské pohyby to ale úplně nebylo, takže v plné házenkářské zátěži jsem asi dva a půl měsíce.

Kdy jste odehrála první zápas po zranění?

Hraji již od konce ledna. Od léta jsem se s kolenem trápila, ale naše druhá francouzská liga byla na podzim přerušená, a tak jsem nakonec přišla „jen“ o tři zápasy a EURO. Od půlky ledna se hraje, já jsem byla s týmem nejprve jen na lavičce, hraji zase od konce ledna. Soutěž dál pokračuje, je upravený systém play-off, ale zdá se, že všechno dohrajeme podle plánu. Stihnout bychom to měli do konce května.

Proti Švýcarkám jste favoritem. Jak to vidíte vy?

Určitě ano, jsme favorit, ale soupeř nebude jednoduchý. Máme určitý respekt, ale pokud chceme na mistrovství světa něco hrát, musíme takové soupeře porážet. Švýcarky se hodně zlepšily. Mají kvalitní střelbu z dálky, výborné spojky, rychlý přechod do rychlého útoku. My se snažíme dobře připravit, tým máme kvalitní a budeme jednoznačně chtít postoupit. Myslím, že je to v našich silách.

Paradoxně se tentokrát zdá, že těžší bude postoupit na EURO, kde váš čeká skutečně silná skupina s Chorvatskem, Francií a Ukrajinou…

Ta skupina vypadá opravdu hrůzostrašně. Ale náš tým už na posledním mistrovství Evropy ukázal, že má určitou kvalitu a může hrát i s takto silným soupeřem.

Jak vnímáte rozšíření počtu účastníku na mistrovství světa z 24 na 32 týmů?

Myslím, že je to dobře. Více týmů dostane šanci, pro házenou je to celosvětově větší reklama. Hrát na mistrovství je něco jiného, než se protrápit kvalifikací. Pro házenou jako sport je to určitě ku prospěchu.

Jak zvláštní je být doma a nemoci nikoho navštívit?

Smutné. Po reprezentačním srazu ale budu mít asi dva nebo tři dny, které budu moci strávit s rodinou. Dnes jsem se viděla se sestrou přes okno, tak jsme si alespoň zamávaly. Ale chápu to. Určitě je lepší zůstat izolovaní v bublině, neponechat nic náhodě a soustředit se na kvalifikaci. Jedna pozitivně testovaná hráčka by mohla ohrozit celý tým.

Jak probíhá příprava i směrem ke covidovým opatřením a také spolupráce s rezervním týmem v Luhačovicích?

Na soustředění je nás teď hodně, všechny posty máme ztrojené, takže kádr je široký. S týmem v Luhačovicích komunikují trenéři, ti jsou v intenzivním spojení s Katkou Hromádkovou, která to tam má na starosti. Některé holky z rezervního týmu byly na soustředění v Polsku, takže kombinace mají pod kůží. My starší je teď také oprášíme. Dodržujeme všechny předpisy a covidové manuály, proto věřím, že všichni zůstaneme negativní, ale pozitivní v mysli.

Je to pro vás taky tak trochu návrat domů? Do Zubří? Čeká vás už stěhování z Francie na Valašsko?

K Zubří mám velice hluboký vztah. Manžel pochází ze Zubří, teď tady bydlí i sestra s manželem. Jednou se do Zubří určitě stěhovat budeme, ale ještě nevíme, jestli už teď po sezoně nebo jestli ještě zůstaneme příští sezonu v cizině.

Co rozhodne?

Je otevřeno víc nabídek z různých klubů. Ještě pořád čekáme a rozmýšlíme se, přece jenom jsme dva vrcholoví sportovci a musíme nabídky sladit.

Alžběta Stanovská