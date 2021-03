„Tak to mě popravdě celkem překvapuje, tyto statistiky nesleduji. Je to asi jen ukazatel, že způsob, jakým přistupuji k tréninkům a k možnosti hrát extraligu od tak mladého věku, se vyplácí,“ směje se sympatický házenkář.

Jak moc zpětně bolí poslední porážka (24:30) v Kopřivnici? Já osobně jsem si jel pro body, o to více ztráta mrzí, neboť každý bod je důležitý. Střed tabulky je velmi vyrovnaný, navíc poslední zápasy hrají týmy mezi sebou, takže se může stát cokoliv.

Co bylo příčinou porážky?

Byla to opět slabá úspěšnost střelby, která nás trápí již několik posledních utkání. Nechali jsme vyniknout domácího brankáře, a když se k tomu přidá nemalé množství technických chyb, které navíc přišly ve zlomovém úseku, porážka byla na světě.

Škoda poslední zahozené sedmičky v samém závěru. Nyní máte s rivalem i horší vzájemné zápasy…

Měli jsme v hlavách i těch pět gólů, o které jsme vyhráli doma. Tohle člověka zamrzí o to víc, ale nejde spoléhat jen na poslední šanci. Samozřejmě zahozené příležitosti na konci zápasu jsou nejvíce vidět, ale nebýt například mých neproměněných proskoků, nemuselo k situaci vůbec dojít. Stejně tak je škoda, že jsme nepodpořili výborný výkon Štěpána Krupy v naší bráně, který trochu v celkovém výsledku zápasu zanikl.

Je to velká komplikace v boji o play-off?

Komplikace to je, ale náš postup do play-off máme stále ve svých rukou. Čekají nás ještě dva zápasy, do kterých půjdeme s jednoznačným cílem - získat body.

Spočítali jste si, kolik bodů na play-off ještě musíte získat?

Střed tabulky je velmi vyrovnaný a týmy ještě odehrají zápasy mezi sebou, takže jakkoli kalkulovat je těžké a může to být zrádné. Pokud získáme alespoň dva body, mělo by nám to na postup stačit.

V sobotu vás čekají Lovosice, kde jste na podzim překvapili a vyhráli. Trenér mluvil o nejlepším výkonu sezony. Souhlasíte?

V Lovosicích se nám zápas povedl, dali jsme nejvíc gólů za celou sezonu. Byl to první zápas po měsíční říjnové přestávce a my byli velmi hladoví, hodně jsme chtěli. Nakupili jsme sice několik technických chyb, ale při takovém herním tempu je to v normě. Ještě s domácím zápasem proti Dukle naše dva nejlepší zápasy!

Co povede k úspěchu nyní?

Pevný výkon obrany, která se v novém roce zdá solidní, podpořený brankářem a hlavně zlepšená střelba. Můžeme si teď alespoň na týden oddechnout od více než měsíčního zápasového tempa středa - víkend a plně se zkoncentrovat na Lovosice.

Jak moc vám v domácím prostředí chybí diváci?

Na extraligové diváky jsem se jako dorostenec hodně těšil, ale musím říct, že jsem si už na prázdné haly zvykl. Jako dorostenec jsem na plné ochozy zvyklý nebyl, takže to pro mě tak zásadní změna, jako třeba pro starší hráče, není.

Jak moc týmu pomohl příchod Matěje Šustáčka?

Matěj je zkušený hráč, kterého na pozici střední spojky potřebujeme, aby řídil hru. Má to teď těžké, protože kvůli pandemii i ve Francii několik měsíců nedržel balón v ruce a vypadl z tempa. Pořád ale má na hřišti přehled a dokáže nám mladým poradit nebo z nacvičeného signálu účelně zaimprovizovat.

V ve čtvrtfinále Evropského poháru vyzvete slovinské Gorenje Velenje. Je to dobrý los?

V této fázi bychom na slabý tým nenarazili, ovšem Gorenje je aktuálně ve formě a ze zbylých týmů v poháru je to nejzvučnější jméno. Na střetnutí se velmi těším, zahrát si proti takovému týmu bude velký zážitek. Doufám, že nám zápas nijak nezhatí nějaká nová opatření. To by mě opravdu hodně mrzelo.

Dá se přes Slovince postoupit?

Pro nás mladé kluky v Zubří je účast v poháru především sběr zkušeností. S takto kvalitním soupeřem se zatím nemůžeme měřit, ale pořád je tam možnost nějakého podcenění.

Jak se zabydlujete v prvním týmu Zubří?

Už minulou sezonu jsem chodíval na tréninky s „áčkem“ a odehrál i nějaké zápasy, což mi pomohlo se adaptovat. Letošní sezona je jiná složením týmu, už nejsem jen kluk do počtu a leží na mě větší zodpovědnost. Myslím, že fyzicky já ani ostatní kluci v extralize nestrádáme, jen nám chybí odehrané zápasy a zkušenosti, abychom naše dovednosti lépe prodali a zužitkovali.

Který zápas považujete za nejpoveddenější?

Těžko takhle vypíchnout. Ale řekl bych, že se mi podařil domácí zápas proti Kopřivnici nebo venkovní v Lovosicích. Nevyšly mi doma zápasy s Karvinou a Maloměřicemi.

Řada zuberských hráčů po pár sezonách směřuje do zahraničí. Máte také takové ambice?

Podívat se do zahraničí je sen snad každého českého házenkáře, ale mojí prioritou je aktuálně studium. Jakmile dostuduji, určitě bych rád zkusil zahraniční házenou.

Jaké soutěž by vás nejvíce lákala?

Nejvíc se mi líbí bundesliga a celkově Německo, případně Švýcarsko.

Máte házenkářský vzor?

Když jsem vyrůstal, vzhlížel jsem k největším světovým hráčům jako Nikola Karabatic, Daniel Narcisse nebo samozřejmě, jako snad každý Čech, Filip Jícha. Poslední dobou sleduji mladší hráče světové házené. Na lednovém mistrovství mě velmi zaujal Portugalec Miguel Martins.

Co vy a reprezentace? Šimon Mizera se v ní už zabydlel. Je to také váš cíl?

Figuruji v dorostenecké reprezentaci, jenže situace kolem koronaviru nám znemožnila jediný sraz či utkání už od loňského ledna. Dostat se do seniorské reprezentace by byl obrovský úspěch v mojí kariéře, musím se ještě značně zdokonalit, abych se tam probojoval. Šimonovi místo vedle dvojice Galia, Mrkva přeji. On je opravdu velký talent, což mě na tréninku někdy dost štve. (smích)

Jak se vám vede ve studiu?

Letos doufám odmaturuji na gymnáziu v Rožnově pod Radhoštěm a na podzim bych chtěl nastoupit do Olomouce na Univerzitu Palackého na studium geografie. Dojíždění mi trochu komplikuje trénování, ale vím o lidech, co to zvládli přede mnou, proto se nebojím, že bych to nezvládl.

Jste odchovancem vsetínské házené. Sledujete, jak se jim vede?

Samozřejmě! Ve Vsetíně jsem vyrostl a získal své první dovednosti, do Zubří jsem pak odcházel do mladšího dorostu jako většina členů místního tréninkového centra mládeže. Je to spojeno i se studiem, kdy jsem na Vsetíně dostudoval základní školu a na střední jsem nastoupil v Rožnově. Měl jsem tuto sezonu vyřízené hostování na Vsetín, ale zápasy se kryly a první liga byla později zastavena, takže jsem tam nic neodehrál. Je to škoda, do Vsetína se vždy rád vracím!