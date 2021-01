„Spoustu let jsem se jim intenzivně bránil a měl jen osobní webové stránky. Na nich základní informace, nejlepší výsledky, přehled partnerů a plánované starty. Takové to povinné minimum vůči pořadatelům závodů, médiím a svým partnerům. Na Facebooku, Twitteru ani Instagramu jsem nebyl vůbec,“ přiznává 47letý milovník extrémních tratí a výzev.

„Postupem let ale rostl tlak právě od mých partnerů, ať už to byli pořadatelé závodů, na které jsem byl zván nebo od partnerů, kteří mi poskytují vybavení a samozřejmě chtějí, aby byli vidět. Takže jsem asi před pěti lety zřídil své první profily a účty sportovce,“ směje se Vabroušek.

Obhospodařujete si stránky sám, nebo na to máte lidi?

Vše publikuji a zveřejňuji sám. Chci nad tím mít absolutní kontrolu a naštěstí se to dá zvládnout zhruba v patnácti až třiceti minutách denně.

Kdy jste pochopil, že nejlepším kanálem jsou sociální sítě?

Zhruba před těmi pěti lety. Do té doby jsem partnerům jednotlivě psal výsledky emailem a médiím odpovídal po každém závodě samostatně. V tomto směru mi včasný post na Facebook ušetří spoustu času a energie. Navíc tam je vidět, že mne spousta lidí sleduje, a to je pro všechny zúčastněné přidaná hodnota. Nejlépe mi sedí právě Facebook, ve kterém lépe funguje informační funkce i zpětná vazba. Na komentáře se snažím vždy reagovat.

Který kanál je podle vás v kurzu?

Nejvíce in je, hlavně pro mladší generaci, Instagram. Mám účet i tam, ale z výše uvedených důvodů mi více sedí Facebook. Zpětná vazba od fanoušků je tam mnohem silnější. Navíc už nejsem nejmladší, a tak je to asi v pořádku. Dlouhý triatlon a extrémní závody všeho druhu jsou také spíše doménou nás starších pánů a dam..

Jsou webové stránky již mrtvým útvarem?

Mrtvé z hlediska sdělování každodenních novinek. Spíš je to taková statická vizitka, ve které se něco mění jen třikrát do roka.

Jak jste aktivní na sítích?

Vychází mi to v průměru na jeden příspěvek denně.

Jak je tato prezentace ekonomicky a časově náročná?

Samotná prezentace příliš náročná není. Chce to jen občas udělat zajímavou fotku na mobil. A napsat k ní něco, co druhé může pobavit nebo obohatit. Občas se strhne větší diskuze a objeví se nějaké dotazy. Ty se pak v průběhu dne vždy snažím odpovědět. Je to obousměrná komunikace.

Máte nějaký vzor ve své branži?

Nemám moc času sledovat profily druhých a nikoho se nesnažím napodobovat. Tvořím svůj vlastní autentický obsah pro své přátele a fanoušky.

Co vám tato prezentace přináší? Pomohla vám získat nějakého sponzora, mecenáše?

Získat ne. Se svými partnery zpravidla spolupracuji mnohem déle, než se rozšířily sociální sítě, ale většina z nich to velmi oceňuje. Společně pravidelně děláme na mém profilu soutěže o velmi hodnotné ceny pro mé fanoušky. Přišly samozřejmě také nabídky reklam třetích stran, ale ty jsem všechny odmítl a držím si čistě svůj obsah.

Využíval jste v době covidu více internetu?

V době lockdownu samozřejmě internet získává větší podíl na komunikaci. Sám provozuji e-shop. Tam ale většina provozu běžela on-line už před covidem.

Dá se podle něj třeba trénovat nebo jste zastánce spíše klasiky – z očí do očí?

Trénuji jen malou skupinku vlastních klientů a většina naší komunikace běží samozřejmě přes internet. Všechny jsem ale také viděl v akci a to je také hodně důležité. Přes internet vidím detail každého jejich tréninku ihned. Přes email a WhatsApp k tomu ladíme jejich pocity z dosavadního tréninku a časoprostor na další dny.

Jak se díváte na finanční sbírky či podpory prostřednictvím internetu?

Když je to pro dobrý účel, tak proč ne. Nemám rád, když se třeba sportovci skrývají za nějakou charitu, aby si tím jen tak mimoděk financovali své vlastní nákladné závody. Ale tam, kde jde o prostředky určené jen a pouze pro potřebné, se rád aktivně zapojuji.

Internet a sítě – vzaly nebo spíše daly společnosti ve sportu?

Pokud jim člověk nepropadne, může to být závislost jako každá jiná, tak určitě daly. Nikdy nebylo snazší najít si vhodné závody, parťáky na trénink, novinky z tréninku, vybavení. Společně se synem jsme vytvořili například aplikaci RELAYS.app, ve které bude možné si snadno najít partnera pro jakýkoli štafetový závod na světě (triatlony, běhy, adventure závody …). Její plný provoz jen vloni na jaře zbrzdilo rušení závodů z důvodu pandemie. Doufáme, že od letošního léta už poběží naplno. Je zcela zdarma pro pořadatele i pro sportovce.