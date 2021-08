V Montréalu v super sprintu obsadil třiatřicáté místo. ,,Závod byl především o zkušenostech. V Kanadě, kde se sešla kvalitní světová špička, se poprvé bojovalo podle nového formátu v eliminátoru. První den byla kvalifikace. Z ní nejlepší triatlonisté postoupili přímo do finále. Ti neúspěšní se o zbytek postupových míst utkali v opravné jízdě. Druhý den ve finále závodilo 30 nejlepších triatlonistů ve třech jízdách. Po každé jízdě bylo 10 závodníků eliminováno. Finálové starty následovaly těsně po sobě, proto to bylo pro všechny triatlonisty extrémně náročné,“ vysvětloval Radim Grebik kritéria závodu.

Ten se konal na trati složené z 300 metrů plavání, 7,2 kilometru cyklistiky a 3 kilometru běhu.

,,V kvalifikačním závodě se rozhodovalo až v běhu. Celé startovní pole se totiž na kole sjelo do jednoho balíku. Já jsem v kvalifikaci skončil třináctý, tří místa od přímého postupu do finále. A v opravné jízdě jsem si potvrdil, že na nejlepší světové triatlonisty moje běžecká výkonnost ještě nestačí. V plavání a na kole se mi dařilo pracovat na čele, v běhu jsem se ovšem propadl opět na 13. příčku a to na postup do finále nestačilo,“ konstatoval Grebik.

V Montréalu se konal také závod smíšených štafet. V něm Česko ve složení Tereza Zimovjanová, Radim Grebik, Alžběta Hrušková, Jan Volár skončilo na 7. místě.

,,Dlouho jsme drželi kontakt s nejlepšími štafetami a nakonec jsme dosáhli na nejlepší umístění české smíšené štafety v historii závodů na mistrovství světa,“ upozornil rodák ze Vsetína Radim Grebik.