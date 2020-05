Mezinárodní triatlonová unie totiž kvůli pandemii koronaviru až do 30. června pozastavila všechny závody a triatlonové kempy. A protože kanadská vláda zakázala pořádání sportovních akcí až do 31. srpna, tak byl světový šampionát zrušený. Největší triatlonový talent v Česku v roce 2019 přípravu samozřejmě nepřerušil a momentálně téměř každý den ladí formu při klubových online trénincích.

Jaký máte názor na momentální situaci kolem koronaviru?

V prvé řadě bych chtěl poděkovat všem, kdo se podílí na tom, že tempo růstu nakažených lidí není tak vysoké jako v některých jiných zemích. Vypadá to, že virus je pod kontrolou. Já osobně se i na nepříjemném období snažím hledat pozitiva. Situaci beru jako příležitost k pozastavení, zamyšlení a revizi mých sportovních priorit. Ani to, že většina lidí musela dlouho zůstat doma, nevidím jako nutné zlo. Lidé se mohli věnovat činnostem, na které neměli dřív čas a které dlouho odkládali.

Jaký má koronavir vliv na Váš současný pracovní a sportovní život?

Nejvíc se mě to dotýká studia ve škole. Momentálně nevím, jak to bude s maturitou. Ve sportu nedokážu odhadnout, kdy a jestli vůbec začne triatlonová sezona. Je to období velkých nejistot. Nicméně vážnost situace si moc nepřipouštím. Naopak se snažím z toho minima momentálních možností vytěžit maximum.

Jak jste přijal opatření o uzavření všech sportovišť v Česku?

Respektuji to. Navíc u triatlonu je výhodou, že pokud jsou momentálně uzavřené plavecké bazény, tak víc můžeme trénovat běh a cyklistiku.

Co v těchto dnech děláte?

Moc se toho nezměnilo. V našem sportu je důležité neustále si udržovat kondici. Proto trénuji dál, ale s tím rozdílem, že večer místo bazénu jedu na ,,Balaton“ u Nového Hrozenkova.

Jak ladíte formu na letošní triatlonovou sezonu?

Momentálně nemám žádné závodní cíle. Dokud nebude situace jasná a termíny závodů pevně dané, tak nemá smysl spekulovat, co bude dál. Zatím trénuji pro dobrý pocit z pokroku.

Kdy a kde se připravujete. Jaké máte tréninkové dávky?

Držím si standardní tréninkový režim. Dopoledne běhám po cyklostezkách v okolí Vsetína, pro cyklistiku střídavě využívám trenažér a jezdím na horském kole v lese. Plavání teď nejlépe nahrazují tahací gumy. Ovšem s přibývajícími slunečnými dny se snažím plavecky se udržovat ve vodních nádržích Štěrkoviště, Všemina a Balaton. Pochopitelně v neoprenu.

Jakou představu jste měl o triatlonové sezoně 2020?

Prvním cílem byla úspěšně složená maturita. Poté moje cíle směřovaly k podávání dobrých výkonů v mezinárodních závodech. Hlavně na mistrovství Evropy a mistrovství světa v Edmontonu v Kanadě.

Jak hodnotíte svoji loňskou triatlonovou sezonu?

S odstupem času jako fantastickou. Až nyní mi teprve dochází, jak se mi v roce 2019 dařilo. Závody jsem si užíval a v nich dosáhl na spoustu velmi dobrých výsledků.

Které závody se Vám nejvíc povedly?

Zúčastnil jsem se 15 závodů. Na jaře jsem ale dva měsíce musel kvůli únavové zlomenině holeně několik závodů vynechat. Největší paráda byl červencový závodní víkend zlatý hřeb Valachy Tour – tradiční červencový Valachyman a Evropský pohár v Táboře. Oba závody na ,,domácí“ půdě měly nezapomenutelnou atmosféru. Navíc jsem si v nich ověřil, že závodit po závodě je velmi dobrá taktika. Hodně si také cením zisku 12. místa mezi juniory na mistrovství světa v Lausanne. Ve Švýcarsku jsem navíc posbíral spoustu triatlonových zkušeností.

Jakým dalším způsobem se momentálně udržujete v kondici?

Obden si doma dělám malý kruhový trénink s pomůckami, které mám k dispozici. Místo kettlbellu používám pytel brambor. Místo kotouče sáček s pracím práškem a jako činky mám plechovky s fazolemi.

Jak jste s ostatními triatlonisty z Titan Trilife Zlín v kontaktu?

Vyšlo nám to parádně. Po předčasném ukončení soustředění na Mallorce jsme mohli dalších 14 dnů v karanténě společně trénovat. Nezaháleli jsme a vybudovali jsme si v garáži předsedy klubu Daniela Tkáče tréninkové středisko. Chyběl nám jenom bazén. Momentálně se hodně připravuji individuálně při online klubových trénincích, které připravuje Lukáš Vrobel.

Jak se trénují ostatní reprezentanti Titan Trilife Zlín?

Každý podle svých představ a možností. Někdo dál přesně dodržuje tréninkové plány. Někdo toto období využívá k odreagování a věnuje se disciplínám, které ho nejvíc baví.

Jakou představu máme o dalším průběhu triatlonové sezony 2020?

Vůbec by mi nevadilo, pokud by zatím pokračovala v takto utlumeném režimu. Chápu, že někteří triatlonisté mají momentálně malou motivaci do tréninku a pořadatelé mají velké finanční a organizační problémy. Na druhou stranu je toto období k příležitosti k uvědomění si dalších sportovních priorit.

Kdy předpokládáte, že by triatlonová sezona mohla konečně začít?

Těžko odhadnout. Hlavně v zahraničí. Pokud se situace nezlepší, tak ať se závody s mezinárodní účastí letos raději nekonají. Ale doufám, že v Česku se na přelomu léta a podzimu alespoň několik závodů uskuteční.

Co mělo být Vaším letošním vrcholem sezony?

Na konci srpna jsem chtěl startovat na mistrovství světa v kanadském Edmontonu. Do severní Ameriky bych se ale musel kvalifikovat z červencového mistrovství Evropy v estonském Tartu. Šampionát v Kanadě byl ale zrušený a evropské mistrovství se přesunulo na podzim.

Při čem si momentálně ještě udržujete dobrou náladu?

Snažím se chodit co nejvíc ven a pobývat v té nefalšované realitě. Příroda se probouzí. Všechno začíná rozkvétat. Začínají nádherné jarní sluneční dny. V nich by ale po na sníh velmi chudé zimě mělo občas víc zapršet.

Na co se momentálně nejvíc těšíte?

Na společné zážitky se sportovními i mimo sportovními kamarády. A až se s ostatními triatlonisty a triatlonistkami sejdeme při nějakém domácím závodu. A v něm si to rozdáme o co nejlepší výsledek.

Kde se v létě chystáte na dovolenou?

Delší dovolenou neplánuji. Všechno bude záležet na aktuální situaci u nás i v zahraničí. V každém případě bych chtěl absolvovat nějaký trip vlakem. Buď po Česku, ale rád bych se podíval vlakem do Moskvy.