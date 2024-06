Triatlon Valachy man pro šest stovek sportovců hodně zpestřilo počasí

/FOTOGALERIE/ Radim Grebík ovládl v čase 2 hodiny a 21 minut víkendový XTERRA Valachy man, závod triatlonu u vodní nádrže Bystřička na Vsetínsku, když o necelé dvě minuty překonal loňského vítěze Valachy Official Karla Duška. „Počasí to opravdu hodně zpestřilo, ale mně se to líbilo. Trať byla těžká, ale spravedlivá,“ svěřil se v cíli „stříbrný“ muž závodu. Mezi ženami zvítězila loni druhá Jana Dubcová.

Vítězství v hlavním závodu – dlouhém Valachy manovi – obhájil Petr Šťastný, mezi ženami zvítězila Monika Kučerová. V neděli v krátkém Valachy manovi vyhráli Milan Kulman a Šárka Půstová. | Foto: archiv Valachy tour