Kostka ve třetím podniku sezony, který se hrál na antuce ve Zlíně na Vršavě, v pavouku postupně v osmifinále porazil Sampsona Agyaponga z Ghany, ve čtvrtfinále překonal Josefa Hnaníčka (Štítná nad Vláří), v semifinále si poradil s dalším hráčem z Valašských Klobouk Pavlem Nevrlkou a ve finále udolal luhačovického Martina Pláška.

Jan Kostka se den před turnajem pozdě v noci vrátil z dovolené v Chorvatsku a Rakousku.

,,Ve Zlíně jsem se proto cítil trochu unavený,“ přiznal.

Na Vršavě však nenašel přemožitele.

,,S Agyapongem jsem jednoznačně prohrál první game. Od druhého gamu jsem se ale uklidnil a utkání jsem dovedl do vítězného konce. V partii s Ghaňanem, který měl herní styl postavený na razanci, bylo důležité, že jsem mu vrátil první dva údery. Ve čtvrtfinále byl Hnaníček dlouho až do stavu 5:5 lepším hráčem. Koncovku první sady jsem však zvládl. Ve druhém setu už jsem byl útočnějším a přesnějším tenistou. Povedlo se mi také semifinále s Nevrlkou. S Pavlem se velmi dobře známe ze společných tréninků. Vím, co na něho platí. Proto jsem klíčové body v semifinálovém duelu získával přes Nevrlkův bekhend,“ popsal Jan Kostka důležité momenty ve vyřazovacích soubojích.

Valašskokloboucký tenista se radoval i po finále.

,,Zápas o první příčku byl v prvním setu vyrovnaný. Od druhé sady už jsem na tom byl lépe fyzicky. Martin Plášek nakonec z utkání v supertiebreaku kvůli křečím v lýtku a stehně odstoupil,“ prozradil ještě Kostka.

Turnaj ve Zlíně se hrál jako Grand Slam. Zúčastnilo se ho 20 tenistů. Čtvrtý turnaj se bude hrát v Luhačovicích v sobotu 24. července 2021.

VÝSLEDKY 3. TURNAJE ATP VALAŠSKA 2021:

Osmifinále:

Jan Kostka (Valašské Klobouky) – Sampson Agyapong (Ghana) 6:3, 6:3, Josef Hnaníček (Štítná nad Vláří) – Kamil Malota (Luhačovice) 6:2, 6:3, Dušan Struhař (Luhačovice) – Jan Nahodil (Valašské Klobouky) 6:2, 6:3, Pavel Nevrlka (Valašské Klobouky) – Jan Václavek (Zlín) 6:4, 6:2, Martin Plášek (Luhačovice) – Vojtěch Hyrák (Uherské Hradiště) 6:4, 6.3, David Krátký (Uherský Brod) – Milan Miklas (Luhačovice) 7:5, 4:6, 10:6, Martin Raška (Valašské Klobouky) – Daniel Petr Novotný (Valašské Klobouky) 6:7, 6:2, 10:8, Jan Šenkeřík (Zlín) – Peter Barták (Púchov) 7.5, 6:3.

Čtvrtfinále:

Kostka – Hnaníček 7:5, 6:2, Nevrlka – Struhař 6:4, 7:5, Plášek – Krátký 4:6, 7:5, 10:4, Šenkeřík – Raška 6:3, 6:2.

Semifinále:

Kostka – Nevrlka 6:2, 6:4, Plášek – Šenkeřík 6:3, 7:6.

Finále:

Jan Kostka – Martin Plášek 6:4, 4:6, 7:2 skreč.

VÝSLEDKY DALŠÍCH SOUTĚŽÍ VE 3. TURNAJI ATP VALAŠSKA 2021:

Finále Turnaje super útěchy (o 5. – 8. místo):

Martin Raška (Valašské Klobouky) – Josef Hnaníček (Štítná nad Vláří) skreč.

Finále Turnaje velké útěchy (o 9. – 16. místo):

Peter Barták (Púchov) – Sampson Agyaponga (Ghana) 6:2.

Finále Turnaje malé útěchy (o 17. – 20. místo):

Nicolas Werbik – Michal Kolařík (oba Zlín) 7:5, 6:4.