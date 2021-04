„Jsem z toho trochu zklamaný. Je z toho cítit určitý kalkul a vybírání soupeře. Uvidíme, jak se to těm týmům vyplatí,“ krčil rameny po sobotním zápase v Evropském poháru EHF trenér Zubří Michal Tonar.

Zubřané drželi díky výhře nad Frýdkem-Místkem v předehrávce posledního kola extraligy šesté místo a čekali na zaváhání konkurentů. To však nepřišlo. Lovosice, kterým již o nic nešlo, doma prohrály s Kopřivnicí, která díky lepšímu vzájemnému zápasu poskočila před Zubří.

Mnohem překvapivější výsledek se však zrodil na půdě druhé Plzně. Západočeši doma naposledy prohráli v září loňského roku, od té doby si na svém hřišti poradili se všemi týmy včetně vedoucí Karviné. Nečekaná sobotní prohra s Jičínem (25:26) Plzni zaručila, že se v play-off střetne s Kopřivnicí. Opačný výsledek by pro ně znamenal souboj právě se Zubřím.

„Možná to byla jen shoda náhod, ty týmy nebyly pod tlakem. Nemůžeme se na to vymlouvat, měli jsme si to uhrát sami a nespoléhat na cizí výsledky,“ podotkl kouč Tonar, který ještě loňskou sezonu působil právě v Plzni.

S odstupem času ho mrzí hlavně poslední dvě domácí remízy s Novým Veselím a Lovosicemi. „A taky závěrečných deset minut utkání v Kopřivnici. Ale nemyslím si, že bychom měli nějak panikařit. Dvaadvacet bodů z dvaadvaceti kol není pro tak mladé družstvo špatné. Věřím, že i v pohárových zápasech jsme získali nějaké zdravé sebevědomí. Nemáme důvod jít do play-off zakřiknutí,“ zdůraznil trenér Zubří Tonar.

Toho s týmem čeká v nadcházející vyřazovací části lídr tabulky Karviná, která v posledním kole extraligy doma deklasovala Maloměřice 52:23!

„Baník ukazoval svou sílu celou sezonu. V obranné fázi se hodně zlepšili. Franc svými výkony v nároďáku ukázal, že jeho nominace nebyla náhodná. Plus tam mají další reprezentanty Soláka a Patzela. Máme na to týden, abychom se na ně připravili,“ uvedl Tonar, který letos se Zubřím proti Karviné prohrál oba zápasy základní části.

Nejprve ve třetím kole v Karviné (22:33) a následně i v prosinci na domácí palubovce (21:29). „Musíme se z těch zápasů poučit. Od té doby jsme hráli dost dalších těžkých utkání a od nich je třeba se odrazit,“ nabádá kabinu Tonar.

Také statistiky však hovoří ve prospěch Slezanů. Házenkáři Zubří čekají ve vyřazovací části na postup přes Karvinou od roku 1997. Následných deset pokusů vždy znamenalo vyřazení, třebaže několikrát byli favority.

Zlomit to mohou nyní na 11. pokus. „Play-off je úplně jiná soutěž a klidně mohou nastat překvapivé výsledky. Tak doufám, že i nám se něco takového poštěstí,“ dodal na závěr trenér Tonar.

