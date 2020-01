„Pokud tyto duely zvládneme, můžeme si rázně říci o místo v první čtyřce. První tři týmy jsou kvalitativně dále než my, ale chceme se mezi nejlepšími udržet zuby nehty,“ s úsměvem přiznává kouč Robe Dušan Poloz.

Valaši s výjimkou vánočních svátků nelenili a i přes komplikaci s absencí reprezentantů ve všech věkových kategoriích zlepšovali svou kondici, herní projev a sehranost.

„Příprava v rámci možností proběhla podle plánu. Nic zásadního v naší hře neměníme, spíše jsme pilovali nestandardní herní situace a varianty,“ shrnul trenér, jenž z kraje ledna týmu naordinoval spíše silovou část přípravy, kterou následně vystřídala běžecká. „Testy mnohé ukázaly,“ nechává si pro sebe Poloz, jehož výběr během pauzy stihl odehrát pět přípravných zápasů, v nichž ale vyhrál až v poslední generálce.

„Vybrali jsme si soupeře z lepšího ranku. Zatímco v Košicích jsme podali nejhorší výkon, i přes porážku mě potěšil duel s účastníkem ligy mistrů v Prešově,“ poukázal kouč, jenž naposledy proti ŠKP Bratislava (24:17) zahltil své svěřence taktickými věci. „Snad i proto to nebyl optimální výkon. Kluci se koncentrovali více na herní pokyny než na běhání a hraní.“

Až čtyři dny před další fází extraligy se Zubří sešlo kompletní a nyní piluje formu na nepříjemného protivníka. Ten během pauzy posílil o zlínskou údernou spojku Doležela a střední spojku z Portorika.

„I další celky mobilizovaly kádry pro pro play-off. My se s vedením rozhodli, že do pátečního přestupního termínu žádnou posilu hledat nebudeme. Věříme současnému kádru a šanci dostanou i odchovanci z našeho centra mládeže,“ zopakoval klubovou filozofii posledních let Poloz.

Po poslední porážce v Karviné nyní chce Zubří zabrat a z dvou domácích duelů vytěžit čtyři body. „Prvních patnáct minut bude důležitých, soupeř se bude snažit přežít náš tlak. Budeme chtít udržet nedobytnost domácí tvrze,“ hřímá trenér Zubří, jenž by až na jeden otazník měl mít k dispozici nejsilnější sestavu.

Výsledky Zubří v přípravě: Zabrze – Zubří 30:29 (12:11) a 31:26 (18.13), Košice – Zubří 26:25 (12:9), Prešov – Zubří 30:24 (13:7, 8:10) – hráno na třetiny po 20 minutách, Zubří – ŠKP Bratislava 24:17 (12:6).