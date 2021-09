Extraligová házenkáři Zubří (ve žlutém). | Foto: Deník/Martin Břenek

Výbornou pozici do odvety si vypracovali v sobotu odpoledne na palubovce kyperského Apoelu Nikósie házenkář Zubří. Valaši ovládli úvodní duelu prvního kola Evropského poháru 29:27 a již krůček jim chybí k postupu do další fáze, ve které by vyzvali bulharskou Loveč. „Rozehráno to máme výborně, věřím, že soupeře přetlačíme a slavit bude my,“ cítí zkušený kouč Zubří Peter Dávid.