„Věděli jsme, že příprava nebude jednoduchá, ale nakonec byla mnohem komplikovanější, než jsme čekali. Ale to k našemu sportu patří,“ krčí rameny slovenský expert, který o prázdninách nastoupil na lavičku Zubří po Michalu Tonarovi.

Kromě dříve avizovaných odchodů Šustáčka, Součka nebo Hlinky se budou muset Zubřané na začátku sezony obejít i bez Paláta a Dokoupila. „Je to velký zásah. Oba se zranili dost nešťastně a budou nám nějakou dobu chybět,“ mrzí trenéra Dávida nové absence v jeho týmu, který extraligový ročník zahájí v sobotu na palubovce pražsé Dukly.

Těšíte se vůbec po takové přípravě na začátek sezony?

Samozřejmě, že se těším. Ale na druhou stranu jsem nečekal až tolik improvizace. Hlavně na pozicích spojek jsme měli v jednu chvíli obrovský problém.

To když tým opustila pětice juniorských reprezentantů, kteří se účastnili mistrovství v Bulharsku.

Ztratit hráče po necelých třech týdnech přípravy a znovu je mít až na posledních devět tréninků před prvním zápasem není mírně řečeno optimální. Spousta věcí se nestihla. V tom nejdůležitějším období přípravy byli pryč. Moc nám ani nepomohlo, že se vrátili s malým neúspěchem. Očekávalo se, že turnaj vyhrají, protože to je doslova zlatý ročník, ale nevyšlo to. Přijeli zklamaní.

V přípravě se vám navíc zranili Dokoupil s Palátem. Jak moc budou chybět?

Dokoupil tvořil s Hybnerem v obraně fantastickou dvojici, která fungovala, a nebylo třeba do ní moc zasahovat. Palát měl zase perfektní formu. Jsem realista, když budou za tři měsíce na palubovce, budeme rádi.

Jak se s tím vypořádáte?

Každý den to řešíme, trénink od tréninku. Je to obrovský zásah, ale alespoň se to stalo před začátkem ligy. Náhradníků máme dost, i když to chvílema vypadá, jak kdybychom měli na tréninku druhý stupeň základní školy (úsměv). V Zubří je fantastická práce s mládeží, je tu doslova výrobna talentů. Až tady jsem se dozvěděl, kolik skvělých hráčů prošlo tímto klubem. Je to něco neskutečného na takovou malou dědinu. Budeme tedy čerpat z vlastních zdrojů.

Co vám ukázaly přípravné zápasy?

Strašně mi otevřely oči v tom, že jsem poznal, jací hráči tady jsou, což bylo pro mě hodně důležité. Zjistil jsem, s kým můžu počítat a kdo potřebuje ještě nějaký čas. V prvním domácím zápase se Zabrze mi ta sestava, co tu byla, ukázala kvalitu a byl jsem spokojený s tím, jak jsme dodrželi taktickou disciplínu. Na druhý den jsme v odvetném zápase byli hodně vyčerpaní. V jednu chvíli jsme měli na palubovce šest křídel, abychom trochu pošetřili ostatní. Poslední přípravný zápas s Považskou Bystricou byl dvou poločasových tváří. I ten nám něco dal.

Jste s týmem druhý měsíc, jak byste ho charakterizoval?

Ten mančaft je hodně mladý, ale o tom jsem věděl. Nestabilnost výkonů bude u nich normální. Chtěl jsem, aby tým hodně rotoval, abychom zvládali hodně soubojů a hráli ve velkém tempu. Měl jsem promyšlené různé dvojičky a ta zranění to trochu rozhodila. Ale to patří k našemu sportu, nebudeme se na to vymlouvat. Taky jsem si představoval, že se na úvod rozehrajeme na nějakých lehčích soupeřích, ale ani to nevyšlo.

Hned v prvním kole vás čeká zápas na Dukle.

Ten los je asi nejhorší, jaký mohl být! Nejprve zápas u třetího týmu ligy, pak doma zápas s Brnem, které notně posilovalo a má úplně jiné mety, než mělo vloni. Pak jedeme dvakrát ven a máme doma Karvinou. Musíme se to pokusit obrátit v dobré. Bude hodně záležet na prvním zápase. Ten náš tým bude v listopadu vypadat jinak, než v září.

Do toho váš v půlce září čeká pohárový dvojzápas s kyperským Apoelem. Co jste už zjistil o soupeři?

Nějaké informace a videa máme, spíš povrchnější. Ale máme tam ještě jednoho špiona, který nám možná pomůže. Je to jižanský mančaft, hodně temperamentní. Bude to hlavně o nás, abychom předvedli naši hru. Nic nepodceníme.

V Zubří jste se již zabydlel?

Musím vám říct, že jsem se dostal do krásného prostředí. Jsme s manželkou z Beskyd nadšení, nečekali jsme tak pěknou přírodu v okolí. Už během pandemie jsme se dali dost na turistiku a máme tady prošlé Pustevny, Javorník. Jen jednu věc nechápeme. Jsme zvyklí z Německa, že tam hodně prší a naopak na Slovensku vůbec. A tady je zatím furt mokro. S tím jsme moc nepočítali (úsměv).

DAVID JANOŠEK