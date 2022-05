Sedmičkový střelec Bechný: Řekl jsem, že půjdu a nikoho se neptal

„Co se stalo? Právě že nic,“ neskrýval rozčarování trenér Zubří Peter Dávid. „Zase jsme spadli do módu, kdy si kluci mysleli, že se to odehraje samo. Ale toto nejsme my! Když nedáme do hry srdce, nemůžeme uspět!“ má jasno slovenský kouč.