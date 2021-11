Nejvíce nová opatření zasáhnou fotbalisty Slovácka. Po sedmi letech měli vyprodaný stadion, na Spartu přišel plný dům. Vedení Slovácka, které ve FORTUNA:LIZE prohání Slavii a po patnácti kolech se drží na druhém místě, věřilo, že po fantastickém výkonu a jednoznačné výhře 4:0 nad Pražany fanoušci podpoří svůj tým i v dalším domácí šlágru s Plzní. Kvůli nařízení hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše se ale mikulášský duel dvou soupeřů z popředí tabulky odehraje bez diváků. „Samozřejmě nás to mrzí. Hlavně po vyprodaném zápase se Spartou by to byla velká škoda, kdybychom nesměli na stadion pustit fanoušky. Myslím si, že i na Plzeň by přišla spousta diváků, znovu by byla skvělá atmosféra. Bohužel se asi musíme zase smířit s tím, že podle nových nařízení nám klesne návštěvnost,“ pokrčil rameny tiskový mluvčí 1.CF Slovácko Marek Jurák.

Mimořádná opatření by měly začít platit až od začátku příštího týdne, takže na sobotní utkání fotbalistů Zlína s Baníkem Ostrava tak ještě fanoušci přijít mohou. Naopak poslední letošní domácí duel ševců s Karvinou se odehraje na Letné v komorní atmosféře a před prázdnými tribunami.

Lockdown v kraji. V nemocnici v Hradišti chybí 160 lidí

„Vyjádření hejtmana jsme samozřejmě zaregistrovali. Naštěstí sobotního zápasu s Baníkem se to ještě týkat nebude. Pokud na zápas s Karvinou nebudou smět fanoušci, budeme to respektovat. Do sto lidí se vejdeme, i když budeme mít co dělat, abychom se do toho počtu vlezli. Už jsme to však zažili dřív, takže se s tím vypořádáme i teď. Bohužel situace je špatná. Vnímáme, že jde o bezpečnost a zdraví lidí. Pro nás je každý zápas důležitý, tímto ztrácíme diváckou podporu, ale snad půjde jen o jeden zápas,“ posteskl si generální sekretář FC Fastav Zlín Lukáš Pantálek.

Protože mimořádná opatření budou platit až od pondělí, divácky atraktivní čtvrteční extraligový zápas hokejových Beranů s Třincem ještě nebudou svazovat žádná omezení a tak se dá očekávat nadprůměrná návštěva. „Je to pro nás velké překvapení, jsme tím trochu zaskočeni. Regionální omezení je v naší situaci velmi nepříjemné. Rozhodnutí každopádně budeme respektovat, na tři zápasy s diváky nepočítáme. Musíme počkat do pátku, kdy písemně bude vyhotovené stanovisko hygieny kraje,“ poznamenal marketingový manažer PSG Berani Zlín Libor Kožík.

„Pochopitelně to cítíme také jako komplikaci v boji o záchranu. Obě výhry za tři body jsme si připsali v zápasech s Kometou Brno a Olomoucí, kdy na stadionu panovala nejlepší atmosféra. Zimák těmito zápasy zcela žil, fanoušci byli pomyslným šestým hráčem. Teď nastává komplikace, že povolený doping na rozdíl od soupeřů mít nebudeme,“ smutní Kožík.

Sledge hokejisté dvakrát uspěli. Proti Pardubicím rozhodli 37 vteřin před koncem

V hokejovém Vsetíně sice nehrají nejvyšší soutěž, ale díky jejich postupovým ambicím se návštěvnost na Lapači dlouhodobě pohybuje mezi dvěma až třemi tisíci. „Krajem navrhované opatření by bylo nepříjemné a budeme muset na něj nějak reagovat. Situace se ale neustále vyvíjí a my ji pečlivě monitorujeme,“ potvrdil marketingový manažer vsetínského klubu Václav Trávníček. Omezení by tak mělo postihnout ostře sledované duely – první sobotu s vedoucí Třebíčí a o týden později derby s Prostějovem. „Nemít tyto šlágry doma s diváky by bylo mrzuté. V úvahu proto přichází i změna pořadatelství,“ připustil Trávníček.

Podle posledních informací z vedení Zlínského kraje budou zakázány všeho akce nad 100 lidí. Sportovní klání profesionálních soutěží se tak odehrají bez diváků. Opatření se přitom mohou protáhnout až do konce roku.

Které zápasy ve Zlínském kraji omezí mimořádná opatřením?

Hokej

Zlín - Plzeň (30. listopadu)

Zlín - Pardubice (5. prosince)

Zlín - Litvínov (10. prosince)

Vsetín – Třebíč (4. prosince)

Vsetín – Prostějov (11. prosince)

Fotbal

Slovácko - Plzeň (5. prosince)

Fastav Zlín - Karviná (11. prosince)