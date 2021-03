„Máme výhodu domácího prostředí, proto není důvod mít přehnaný strach. Musíme se kvalitnímu soupeři postavit čelem a bojovat od začátku do konce,“ nabádá kouč Zubří Michal Tonar.

Jeho výběr si odpočinul hlavně psychicky, když v hlavách všech byly poslední zbytečné domácí remízové ztráty. „O to více si první týden volna kluci mákli, obnovili jsme fyzický fond a pilovali nedostatky. Hlavně jsme simulovali závěrečné minuty pod tlakem, které nám posledně moc nešly,“ přiznává Tonar, jenž by měl mít k dispozici kompletní kádr. „Přístup kluků byl skvělý, určitě jim pomohl i volný víkend.“

Slovinská výprava přicestovala do Rožnova pod Radhoštěm již v pátek, kde absolvovala testy na covid. „Až pokud budou v pořádku, mohou u nás v hale trénovat. Podle všeho by až na jednoho zraněného křídelníka měli být kompletní, navíc posíleni poslední výhrou v domácí soutěži,“ má nastudováno, stejně jako hru z videa.

„Klub má bohatou a úspěšnou historii, ale v posledních dvou sezonách stejně jako v Zubří prochází obměnou kádru. Uvidíme, zda jako u nás mladí již patří do základu, nebo jsou jen lavičce,“ krčí rameny zkušený kouč, jenž očekává klasický balkánský styl házené. „Tým je dobře silově vybaven, výborný ve hře jeden na jednoho. Prostě má velmi dobrý tah na bránu,“ upozorňuje kouč nejen svou kabinu.

„Z videí se nedá určit tahoun, navíc stejně jako my mají jednoho staršího a mladšího gólmana. Každopádně se dá očekávat tlak z každého postu,“ podělil se o svůj postřeh Tonar.

Zatímco Valaši bojují o první osmičku a účast v play-off, Velenje hraje celou sezonu na špici o medailové příčky. „Taktiku a sestavu si ještě nechám pro sebe, popravdě moc novinek k překvapení na konci sezony už nemáme. Každopádně se musíme vyhnout zbytečným, vynuceným chybám a pokusit se i více střílet z větší vzdálenosti,“ nabádá svou lavičku.

Jaký výsledek do odvety by trenéra Robe uspokojil, je jasný. „Výhra nebo výsledek, který by nám dával naději do odvety. Určitě ne prohra o deset branek,“ pokyvuje Tonar, který zejména v prvním zápase čeká spíše poklidnou taktickou bitvu.

„Bude to oťukávaná. Nevím, nakolik dokázali nebo vůbec chtěli něco zjistit o nás. My nějaká videa máme a ještě v pátek se na ně podíváme,“ hlásil před utkáním trenér Zubří, jehož absence diváků v hale bude opět štvát.

„Hlavně u nás. Ve Slovinsku to může být výhoda, tamní vroucí až nesportovní prostředí už zlomilo vaz nejednomu kvalitnímu týmu. Favoritem série je soupeř, ale my se nedáme snadno,“ slíbil za celou kabinu.

Ta přitom bude po utkání jistě hledat výsledek z Dukly, kde domácí mohou skalpem Brna poslat Zubří již před posledním kolem do play-off. „Náš zrak se ale upíná k poslednímu duelu extraligy do Frýdku-Místku, kam si pojedeme pro dva body. Jinak to ani nejde, pokud se chceme úspěšně prezentovat ve vyřazovací části,“ dodal rozhodně Michal Tonar.