Ženy nad 35 let: Dagmar Sladkovská (Česká spořitelna Acoolade) 2:16:03.

Ženy do 34 let: Julie Malošíková (Cykloteam MXM Hulín) 2:10:43.

Muži do 23 let: Vít Balcárek (Cykloop.cz BT Morkovice) 1:51:43.

Muži nad 60 let: Leopold Spáčil (Mondraker Racing Team) 2:16:39.

Muži do 59 let: Bronislav Vykopal (OKCYKLO) 2:00:54.

Muži do 49 let: Radek Ponížil (Cykloop.cz BT Morkovice) 1:52:10.

Muži do 39 let: Tomáš Ševců (Amenity-Extrem Sport) 1:49:49.

V letošním ročníku rohálovské padesátky se prezentovalo 523 bikerů. Do cíle jich dojelo 514. Z toho 466 mužů a 48 žen. Na Hané si zazávodily také 3 tandemy a ve 14 kategoriích 110 dětí.

DO CÍLE DOJELO 514 BIKERŮ. V PRUSINOVICÍCH SI ZAZÁVODILO TAKÉ 110 DĚTÍ

,,V závodu jsem se chtěla co nejdéle udržet v nějaké silné skupině mužů. To se mi také dařilo. Od začátku se mi jelo dobře. Jenom na rovinách jsem mírně ztrácela. A v závěru mi trochu docházely síly. Žádnou krizi jsem ale neměla,“ pochvalovala si reprezentantka Cykloteamu MXM Hulín.

V závodu žen zvítězila sedmnáctiletá Julie Malošíková (Cykloteam MXM Hulín), jež brala zlatou pozici za čas 2:10:43. Stříbrná byla Dagmar Sladkovská (Česká spořitelna Acocolade, 2:16:03), třetí místo brala za čas Michaela Bojková (Bike 2000, 2:17:58). Čtvrtá do cíle dojela v čase 2:19:04 Dorka Ševčíková z klubu 4Ever Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem, pátá skončila Kateřina Zemánková (Banana Riders, 2:24:10).

,,Potom se však až pod panelovku do 22. kilometru jelo volnějším tempem. Balík byl ale zbytečně nervózní a to nemám rád. Tak jsem se rozhodl na panelovce tempo lehce zvýšit. Za mnou se udrželi už jenom Tomáš Ševců a David Bártek. Proto jsem ve vyšším tempu pokračoval. Tomášovi ani Davidovi se ovšem nechtělo spolupracovat. Většinu závodu jsem tak odjel na špici sám. V posledním kopci jsem rozjel znovu ostré tempo. Záhy se o nástup pokusil David Bártek. Nic se ale v tomto úseku nevyřešilo. Vše se rozhodlo až při průjezdu kravínem, kde jsem udělal taktickou chybu a po lehčí loktovačce s Bártkem si Ševců dojel pro vítězství. Chyba mě mrzí, protože jsem byl dneska na trati nejsilnější,“ konstatoval mírně rozladěný Michael Zeťák v sobotu v cíli.

,,Zpočátku jsem chtěl držet vysoké tempo, abych zjistil, jak na tom jsou ostatní soupeři. Také jsem chtěl na 5. kilometru vyhrát rychlostní prémii a to se mi podařilo,“ povedl se Zeťákovi úvod závodu.

,,V pondělí půjdu po prázdninové pauze poprvé na podzim do školy,“ prozradil čtyřiadvacetiletý student pardubické univerzity před odjezdem domů na východ Čech.

,,Až do pětadvacátého kilometru jela vpředu větší skupina. Ve druhé polovině závodu jsme na čele zůstali už jenom pouze s Michaelem Zeťákem a Davidem Bártkem. Moji největší soupeři se snažili neustále nastupovat. Já jsem až téměř do konce závodu vyčkával. Dopředu jsem se posunul až v posledním sjezdu a na první příčku jsem zaútočil 500 metrů před cílem,“ upozornil Tomáš Ševců na klíčové momenty.

,,Závodím za zlínský klub Amenity-Extrem Sport. A protože mi Rohálovská padesátka zapadala do programu, tak jsem si přijel na Moravu zazávodit,“ vysvětloval Tomáš Ševců v cíli svoji účast na Hané.

