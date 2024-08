,,V týdnu před závodem jsem se cítil velmi dobře. Ale v závodě hned po startu jsem věděl, že je něco špatně. Špatné bylo vlastně všechno. Byl jsem slabý, měl jsem mžitky před očima, zaléhalo mi v uších a nemohl jsem se dopít,“ přiznává Štverák.

Ten si pravděpodobně nepohlídal pitný režim a do závodu vybíhal dehydratovaný.

,,Tato krize trvala až do 67. kilometru. Už jsem byl domluvený se supportem, že pokud se to výrazně nezlepší, tak raději vzdám. Kolem 70. kilometru jsem ale použil legendární vývar od Zdeňka Indráka a na trati mi to začalo postupně ,,šlapat“. Najednou se mi celou noc běželo bez problémů a začal jsem si závod konečně užívat,“ prozradil ultraběžec ze Zubří.

Závěrečná část polského ultratailu ale nebyla jednoduchá.

,,Po noci začalo být úmorné vedro, které bralo dost sil a na trati to hodně bolelo. Závěr už byl dost na morál, ale hlavu jsem měl naštěstí v pořádku. Proto jsem závod nakonec dokončil,“ upozornil na náročné podmínky Štverák.

,,Chtěl jsem podat lepší výkon, ale vzhledem k průběhu závodu jsem rád za ,,pouhé“ jeho dokončení. Třetí místo beru jako odměnu za důvěru v kouzlo ultraběhů,“ určitě potěšil výsledek v Polsku Tomáše Štveráka.

Závod měl start i cíl ve městě Ladek-Zdrój.

Nyní bude ultraběžec z Valašska několik dnů odpočívat a pak se začne připravovat na vrchol letošní sezony, na jeden z nejprestižnějších a zároveň nejnáročnějších ultramaratonských závodů v Evropě, na srpnový 170 kilometrový Ultra Trail v okolí Mount Blancu. Závod ve francouzských Alpách, který má převýšení kolem 10 000 výškových metrů, startuje v pátek 30. srpna.