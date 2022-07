Zúčastnili se ho především domácí Chorvaté, několik vytrvalců z Bosny a Hecegoviny a také Didrik Hermansen z Norska.

,,Na závod mě pozvali pořadatelé,“ vysvětloval Štverák.

Ten také přiblížil prostředí, kde se ultratrail konal.

,,Trasa vedla převážně volným terénem v opravdu divokých horách. Bylo na ní minimum cest. Běželo se vesměs po kamení, skálách, ve vysoké trávě a v kleči. Do toho minová pole a zákazy vstupu. Navíc se mi podařilo zlomit hůlky, napadl mě pes a v noci jsem nemohl postupovat tak rychle, jak bylo v plánu, protože jsem v těch divokých horách byl úplně ztracený a nechtěl jsem nikde výrazně zbloudit. Bylo to hodně náročné, ale krásné,“ prozradil ultraběžec ze Zubří.

Od startu běžel svoje tempo.

,,S přibývajícími kilometry jsem však musel ve velkém horku zvolnit, abych se neusmažil. Ve stínu totiž bylo 32 stupňů. Přesto mi i volnější tempo ubíralo síly. V průběhu noci, kdy se trochu ochladilo, jsem se ale posunul na třetí místo a na něm jsem už zůstal. Nicméně na trati jsem měl jednu hlavní myšlenku a to doběhnout v pořádku do cíle. Samozřejmě, že jsem chtěl v Dinárských horách vybojovat co nejlepší výsledek. Ovšem od nočního úseku a druhý den závodu to byl ve velké vedru boj o přežití,“ přiznal Tomáš Štverák.