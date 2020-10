V Maloměřicích jste sice vyhráli, ale výkon to nebyl ideální. Proč?

V týmu je hodně mladých hráčů, kteří neumí podávat vyrovnané výkony. V Brně jsme byli v úvodní desetiminutovce ještě hlavami v autobuse, až pak jsme začali šlapat. Bohužel po prostřídání se ukázalo, že ne všichni kluci to vzali za správný konec. Po výborném výkonu s Duklou jsme Maloměřice chtě nechtě podcenili.

Jak a komu pomohou v zuberské kabině poslední dvě výhry?

Pomůžou nám všem hlavně po psychické stránce. Mladí pochopili, že mají na úspěch. Jen v Karviné to byl výbuch, s Brnem a Plzní jsme nebyli zase o tolik horší, ale ještě jsme se nedokázali přesvědčit, že na to máme, báli jsme se vyhrávat. Až s Duklou jsme to zlomili, hlavně mladí to pochopili.

Kde ještě Zubří tlačí bota?

Spíše než o konkrétní činnost se jedná o pochopení systému, vštěpení si jej do kůže. Půjde to jen tréninkem a zase jen tréninkem. Spoléhat na posily nemůžeme, kádr je uzavřen. Zásadní bude si věřit. Než vše vypilujeme, bude nějaký čas trvat, ale snad to bude méně než několik měsíců.

Jako to bude bez diváků? Nemělo by se raději přerušit extraliga?

Bez fanoušků hrát házenou ztrácí úplně veškerý smysl, za mě bych nejvyšší soutěž na pár týdnů zastavil. Prázdná hala, atmosféra jako na tréninku. Pro to to neděláme. Navíc v našem případě hrát bez diváků je handicap, naši fanoušci jsou nejlepší a vždy byli hráčem navíc.

V čem je kouzlo zuberských fanoušků?

Váží si házené, je to v našem malém městěčku jasný sport číslo jedna! Všichni jsme propojení, téměř osobně se všichni známe. A to pak zkuste nějaký domácí zápas vypustit. Když se fanouškům něco nelíbí, neberou si servítky a řeknou vám to pěkně od plic! Mezi námi hráči a nimi funguje ideální symbióza – když oni fandění dají sto procent, my musíme sto padesát! Neznám lepší fandy!

Vám osobně se v posledních kolech daří… V průměru dáváte 7 branek na zápas. Cítíte se v pohodě?

Naprosto! Základem je, že se cítím dobře v osobním životě, to se pak odráží na hřišti! Asi své hraje i fakt, že v prosinci čekáme s manželkou prvního potomka. Už se moc těším!

Chystáte se k porodu osobně?

Ano, už se těším. S blížícím se termínem porodu už asi vypustím venkovní zápasy. A když budeme hrát doma, nechám telefon masérovi v ruce, aby mě mohl kdykoliv odvolat.

Před sezonou jste neměl jiné nabídky?

Ne, popravdě už ani nic nehledám. Už když jsem odcházel z Hranic, jsem místním funkcionářům říkal, že chci domů – do Zubří. Jiná varianta neexistovala.

Ambice zkusit zahraničí tedy už nemáte?

Vůbec. Kdysi, když jsem byl mladší, nějaké nabídky byly, ale nikdy se to nedostalo do finálních jednání. Jsem rád doma, pracuji v Rožnově jako elektromechanik a jsem spokojen. I ve firmě mi fandí, vychází vstříc. Když je ale zápas přes týden, beru si volno nebo si to musím nadpracovat.

Co vy a reprezentace? Čekáte na pozvánku?

(úsměv) Naposledy jsme ji dostal někdy v mládežnických kategoriích. Nyní už čekám marně, snad když jsem byl mladší, tak jsem doufal. Nyní je to už uzavřená záležitost. (úsměv)

Odehráno je necelých pět kol extraligy. Co vás nejvíce překvapilo?

Rozhodně výkony a výsledky Kopřivnice, která porazila silné celky Plzně, Karviné i Dukly. Jestli jim to vydrží, budou hodně vysoko, černým koněm soutěže. Každopádně ani my nejsme bez šance, musíme se však soustředit sami na sebe.

Kdo je hlavní favorit na titul?

Pořád zde vidím tradičně silné celky, jako je Plzeň, Karviná a nově i Kopřivnici. Jsme ale na začátku soutěže, navíc už nyní je hodně rozkouskovaná. Covid nás sice nyní dost trápí, ale věřím, že se extraliga dohraje. Nerad bych ale bez diváků, bez nich to nemá cenu.

Jak se pracuje pod novým trenérem Tonarem?

Je to jiné a těžší. Trenér je hodně náročný, v dobrém slova smyslu. Letní příprava byla dřina, makali jsme tvrdě, ale měla hlavu a patu. Za mě je to správná cesta. Změna trenéra byla správná volba, pomůže nám!

Překvapilo vás, že vás přijel trénovat kouč až z Plzně?

Asi ano. Než přišel, hodně se řešilo a spekulovalo, kdo nahradí Poloze. Na Tonara bych si já nevsadil, že přijede do našeho zapadákova. (smích) Ale najednou tady byl. Snad se mu u nás líbí, práce s mladými není jednoduchá.

Co jste jej naučili vy? Pít slivovici?

(Smích) Na tu si tady musí zvyknout každý, tomu se člověk nevyhne. Zatím zapadl, spolupráce se nám všem líbí.

O víkendu vás čeká doma Jičín. Z jaké kategorie to je soupeř?

Nejsme v situaci, kdy bychom si mohli vybírat. Jičín má svou kvalitu, má zkušený mančaft. Každopádně našim cílem je zisk dvou bodů. Doma si nesmíme dovolit rozdávat. Těžko říci, jak se nám bude hrát bez diváků, bude to složité, ale snad nám to nezruší celé… Musíme bojovat za dědinu!