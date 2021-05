„Zápas jsem samozřejmě sledoval, už jenom protože Jirka je můj kamarád. Líbí se mi jeho smýšlení a osobnost. Držel jsem mu palce,“ řekl Deníku nejznámější český strongman.

Také rodáka z Přerova nadchlo pochopitelně hlavně úžasné ukončení ve formě spinning elbow, při kterém Procházka „vypnul“ soupeře a slavil druhé velkolepé vítězství v nejprestižnější organizaci světa a později i získaný finanční bonus 100 tisíc dolarů za výkon i zápas večera.

„Perfektní výkon, perfektní zápas, krásně se na to dívalo. Že to bylo zakončené loktem z otočky, to bylo nádherné. V historii UFC se tyhle lokty povedly jen tři, aby z toho bylo K.O.,“ žasne také Jiří Tkadlčík.

Vítězství kamaráda ale pro něj nebylo žádným překvapením, přestože se očekávala vyrovnaná bitva.

„Já jsem to tipoval. Říká se, že po bitvě je každý generál, ale já jsem mu fakt maximálně věřil. Souboj o titul s Blachowiczem by byl hodně zajímavý. Myslím si, že má na to být nejlepším zápasníkem UFC,“ uzavřel bývalý mistr světa i Evropy Tkadlčík.