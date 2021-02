„Co se týče losu, potkal nás jeden z papírově nejsilnějších týmů, které v soutěži jsou. Na druhou stranu to je přesně to, proč evropské poháry hrajeme. Chceme se konfrontovat s kvalitními týmy z házenkářsky vyspělých destinací. V žádném případě nic předem nevzdáváme, i když jsme si vědomi sportovní kvality soupeře,“ poznamenal k losu manažer zuberského klubu Michal Balhárek.

Zatímco Zubřané odehráli pouze osmifinále se slovenskou Považskou Bystricí, Gorenje dosud absolvovalo všechna tři kola Evropského poháru a ve všech zápasech zvítězilo. Postupně vyřadilo italskou Sienu, finský Cocks a naposledy bosenský Borac. Pro zuberský klub to bude první střetnutí se slovinským týmem v pohárové historii.

„Pro naše mladé hráče to bude určitě obrovská škola. Je jen škoda, že takovéhoto soupeře s největší pravděpodobností nebudou moct vidět naživo naši fanoušci. I pro ně by to byl velký házenkářský svátek,“ dodal Balhárek, který prozatím odmítl variantu odehrát oba zápasy na palubovce soupeře.

„Musíme vše nejprve detailně zanalyzovat a spojit se se soupeřem, jaké jsou jeho představy. Budeme usilovat o odehrání dvojutkání v klasickém formátu, tedy doma a venku. Z hlediska dopravní dostupnosti je to určitě příznivější, než cesty do Ruska nebo na Kypr, které nám taky při losu hrozily,“ doplnil manažer klubu Balhárek.

Vše může také znovu ovlivnit epidemiologická situace a související opatření. Aktuálně pro přijíždějící do Slovinska platí povinnost předložit negativní PCR test ne starší 48 hodin nebo antigenní test ne starší 24 hodin. Po návratu do ČR je nutné vyplnit příjezdový formulář a předložit krajské hygienické stanici výsledek testu PCR, případně nastoupit do karantény.

Slovinské Gorenje, které v uplynulé nedokončené sezóně obsadilo v národní lize třetí místo, nastupuje do evropských pohárů každý rok. Vloni se probojovalo až do skupinové fáze Poháru EHF. V letech 2017 a 2018 se pak účastnilo i házenkářské Ligy mistrů.

Čtvrtfinále Evropského poháru je naplánováno na 20. nebo 21. března, odveta by měla následovat o týden později. Začít by měli Zubřané na domácí palubovce.

