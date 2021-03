„Ověřili jsme si, že s nimi dokážeme hrát. Prohra samozřejmě mrzí, ale jsme rádi, že to nebyl žádný propadák. Byla to pro nás skvělá zkušenost,“ uvedl po zápase 20letý zuberský gólman Mizera.

Proti slovinskému favoritovi měl hlavně v prvním poločase několik těžkých zákroků. Nakonec mu jich statistici za celý zápas napočítali třináct. „Snažil jsem se techniku střelby soupeře načíst z videa a zhruba jsem věděl, jak kdo střílí. V zápase je to nakonec ale vždy něco jiného,“ dodal talentovaný brankář Mizera, který nakukuje už i do mužské reprezentace.

Jak jste si zápas se slovinským velkoklubem užil?

Když tady přijelo Gorenje Velenje, tak to pro nás bylo, jak když ve fotbale na Slávii přijel Leicester. Všichni jsme si to ohromně užili. Kdyby nám před utkáním někdo řekl, že prohrajeme jen o pět branek, tak to asi bereme všemi deseti.

Takže nejste z prohry zklamaní?

Na jednu stranu možná trochu ano, vzhledem v průběhu zápasu, ale na druhou jsme rádi, že to nebyl žádný propadák. Během utkání jsme si ověřili, že i s nimi můžeme hrát.

Nevyšly vám vstupy do obou poločasů, kde byla chyba?

V úvodu zápasu jsme hned prohrávali nula čtyři. Pak jsme se zvedli, začalo se nám dařit v útoku i v obraně. Začátek druhého poločasu byl stejný jako první, akorát se ten úsek prodloužil na jedenáct minut, kdy jsme nedali ani jednu branku. Udělali jsme spoustu technických chyb a oni nás trestali první a druhou vlnou. V prvním poločase jsme měli jen tři technické chyby a ve druhém devět, což je zhruba rozdíl těch konečných pěti gólů.

V zápase jste předvedl plno důležitých zákroků, měl jste soupeře nastudovaného?

Zhruba jsem věděl, kdo a jak střílí. Velenje má všechny své zápasy na Youtube, takže bylo z čeho brát. Všichni brankáři si videa zpracováváme sami. Třeba šlo vidět, že křídla to hodně hází na zadní tyč, tak jsem se ji snažil hlídat. V zápase to je ale vždycky jiné, není to tak jednoduché, jak se to člověku zdá na videu.

V čem se hra Velenje lišila oproti extraligovým týmům?

Určitě jsou silově a technicky vyspělejší. Třeba to jejich pravé křídlo, takové v naší lize nenajdete. Byl vyšší než naše spojky a měl obrovský výskok a skvělou techniku. To byla pro nás velká škola.

S čím půjdete do odvety?

Zjistili jsme, že se s nimi dá hrát. Když odbouráme špatné začátky poločasů, tak budeme mít šanci uhrát i u nich dobrý výsledek. Uvidí se, v jakém rozpoložení do toho utkání vstoupí. Jestli do nás šlápnou hned od začátku, nebo jestli nás po prvním zápase podcení.

V souběžně hraném utkání v extralize zvítězila Dukla nad Brnem, což vám zajistilo play-off. Kdy se k vám dostala tahle informace?

Před zápasovou poradou jsme zjišťovali aktuální výsledek, ale to byla v Praze teprve nějaká dvanáctá minuta prvního poločasu. Pak už jsme se soustředili jen na náš souboj s Velenje. Po utkání to byla pro nás milá zpráva. Jsme rádi, že už v play-off jsme, ale chceme do toho v posledním zápase ve Frýdku-Místku hrábnout, abychom do něj nešli z osmého místa. Máme pořád o co hrát.

Předsezónní cíl ale máte splněn, což?

Chceme dojít co nejdál, takže to nebereme tak, že už máme splněno. Teď se chceme poprat o co nejlepší umístění v tabulce. Frýdku už o nic nejde, neposunou se dopředu ani dozadu, takže uvidíme, jak k tomu zápasu přistoupí. My do toho musíme jít na sto procent.

Před necelým týdnem jste se vrátil z reprezentačního srazu, jak ho hodnotíte?

Byl to pro mě první kvalifikační sraz, kdy už opravdu o něco šlo. Předtím jsem byl jen na přípravných kempech před přátelskými zápasy. Nasával jsem tu atmosféru a chemii v týmu. Byla to pro mě další velká zkušenost, i když jsem ty zápasy viděl jen z tribuny.

Řešil jste s novým reprezentačním trenérem Trtíkem vaši pozici v týmu?

Říkal, že dokud tam bude, tak se mnou počítá. Mým úkolem bude hlavně sbírat zkušenosti do budoucna. Jak to bude po kvalifikaci, to zatím nikdo neví.

DAVID JANOŠEK