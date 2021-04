Na rozdíl od spoluhráčů mohl nejen hrát, ale i trénovat. „S kluky si píši přes sociální sítě a ve Francii pořád nemohou ani trénovat, nyní snad jen děti a venku. Možná mi trochu závidí. Ale už se snad od května bude blýskat na lepší sportovní časy,“ věří a popisuje situaci v zemi galského kohouta Šustáček. „Po celý čas jsem byl v telefonickém kontaktu s trenérem, který se ptal, jak se mi daří. Ale asi nijak podrobně mé a zuberské výkony nesledoval,“ pousmála se zkušená střední spojka.

Kdy se tedy chystáte zpět do Francie?

Ještě nevím. Po delší pauze asi náš tým nemine delší příprava, ale protože jsem byl v zápřahu a mám zde v Zubří domluvenou individuální kondiční přípravu, mohl bych se připojit k týmu někdy o prázdninách. S přítelkyní se pokusíme sladit kalendář společně. Teoreticky bychom tak měli být v Česku do června a začátkem prázdnin se už asi budeme opět přesouvat do Francie.

Zpět k posledním zuberským výkonům. Jak moc jste ještě zklamán domácí porážkou (33:34) s Frýdkem-Místkem v boji o umístění na 5.-8. místě?

Hlavně po zápase to bylo intenzivní. Čekali jsme lepší výsledek do odvety, polštář v podobě výhry o pět šest branek. Na druhou stranu série hraná pohárovým systémem je stále otevřená. Musíme ve Slezsku vyhrát o dvě branky. Naposledy jsme tam vyhráli o víc, není to nereálné.

Kde se stala chyba?

Spíše než fyzicky jsme se nedostali do hry hlavami. Čtvrtfinálová série s Karvinou byla vysilující, podobně na tom byl i Baník, který také prohrál. Hlavně my měli zklamání pořád v hlavách, bylo to pořád čerstvé. Nebyli jsme vyšťavení, každopádně týdenní pauza přišla vhod a věřím, že se opět nastartujeme.

Přitom na Frýdek-Místek se vám dlouhodobě daří. Cítíte to také?

Co si pamatuji, tak ano. Naopak zcela opačně to máme s Karvinou. (úsměv) Vysvětlení ale pro to nemám. Frýdek často obměňuje kádr a mění styly, ale popravdě si na něj věříme a bude tomu tak i přes domácí prohru nyní v neděli u nich.

Co do odvety zlepšit?

Hlavně obranu, ta nám hrubě nevyšla. V útoku jsme měli také hluchá místa, ale to je u nás nromální. (úsměv) Musíme zlepšit nasazení a agresivitu v defenzivě a nutit soupeře ke střelbě z méně připravených pozic.

Je v silách Zubří uhrát 5. místo?

Rozhodně! Naše výkony a výsledky se zlepšují. Určitě i přes omlazení Zubří nepatří na osmé místo. Budeme se o to rvát.

Co říkáte na jméno nového trenéra Zubří Petera Dávida?

Super! Je to zajímavé jméno, třebaže většina z nás jej nezná. Kluci teď jeho jméno hodně googlují. (smích) Určitě může zdejší mladý tým opět posunout, navázat na výbornou práci Michala Tonara za uplynulý rok. Je to výborná volba a směr. Jen bych si přál, aby tady vydržel déle než rok a jeho práce byla dlouhodobější a koncepčnější.

České házenkářky se probojovaly na MS. V národním výběru byla i vaše přítelkyně Markéta Hurychová. Fandil jste hodně?

Popravdě jsme spíše typ klidného fanouška, u něhož rozum vítězí nad emocemi. (úsměv) Ale radost jsem měl samozřejmě obrovskou! Holky si postup zasloužily, třebaže domácí zápas v Zubří nebyl ideální. Vše jsem sledoval v televizi a užíval si to.

Jak jste postup oslavili? Překvapil jste Markétu něčím?

(úsměv) Ano, spojil jsem to s jejími narozeninami. Po zápasech přijela za mnou do neděle do Zubří. Kromě výletů jsem jí za to zařídil projížďky na koni, které miluje.