V sobotu 2. prosince se bude na Valašsku hrát první ženská stolně tenisová liga. V ní hráčky Vsetína v herně Základní školy Sychrov vyzvou dva celky z Havlíčkova Brodu. Dopoledne od 10 hodin se utkají s havlíčkobrodským béčkem, odpoledne od 15 hodin změří síly s céčkem Havlíčkova Brodu.

Stolní tenistka Vsetína Simona Tydlačková | Foto: Ladislav Doležal

,,V dopoledním zápase s bodovým ziskem nepočítáme, protože béčko Havlíčkova Brodu má silnou sestavu, se kterou před dvěma roky vybojovalo postup do extraligy. Jeho největší oporou je Tereza Pytlíková. Ta v letošní sezoně v první lize ještě neprohrála. A to za havlíčkobrodskou rezervu může nastoupit také bývalá česká reprezentantka Aneta Širůčková. Odchovankyně Hluku ale letos zatím hraje výhradně extraligu. V tomto střetnutí se naše hráčky budou chtít hlavně dostat do herní pohody a rozehrát se před druhým sobotním soubojem,“ přiznal vedoucí vsetínského celku Jiří Beneš.

,,V odpoledním utkání chceme vyhrát, abychom ve druhé polovině první ligy měli ještě šanci na udržení v soutěži. Céčko Havlíčkova Brodu i s tahounkou Annou Stránskou, je pro nás hratelným soupeřem. V tomto duelu je však nutné bodovat přes Kolářovou a Vožickou,“ uvědomuje si Beneš.

Vsetín oba zápasy odehraje v sestavě se Simonou Tydlačkovou, Kristýnou Holíkovou a Lucií Hejzlarovou.