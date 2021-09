Vůbec to bylo utkání velkých zvratů. První branku v sezóně vstřelila Horní Suchá, ale poté jich pět v řadě inkasovala. Ničeho se však nezalekla a pokud jich dal Rožnov pět za sebou, Suchá jich zvládla sedm v jedné řadě. Najednou z toho bylo tříbrankové vedení. Ke slovu se však dostali znovu Sršni, kteří nejdříve do konce základní hrací doby vyrovnali a když nerozhodlo ani pětiminutové prodloužení, došli si v nájezdech pro druhý bod.

„Vzhledem k vývoji utkání jsme rádi za dva body. Myslím si, že to není úplně spravedlivé, protože soupeř měl po delší dobu navrch, asi tak 60:40. Ale hraje se na góly a my byli produktivnější, a to vidím jako rozhodující faktor. Samozřejmě si na tréninku rozebereme jak můžeme z vedení 5:1 prohrávat 5:8, ale zároveň musím hráče pochválit, jak jsme se vrátili do zápasu. Děkuji soupeři za utkání,“ řekl hrající asistent trenéra Rožnova Pavel Barabáš.

Horní Suchá – Rožnov 8:9 S. N.

Branky Rožnova: Prašivka 2, Kittel 2, Chmelař, Štůsek, Plandor, Smékal. Rozhodující nájezd Plandor.