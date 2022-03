Před Sršni byla volba a přestože si chtěli vybrat celek Opavy, nakonec museli přijmout svou až druhou možnost, a to hráče Ostravy. Vyhnuli se tak především cestování do dalekého Pelhřimova.

1. zápas: Rožnov pod Radhoštěm – 1. MVIL Ostrava 7:6 (4:2, 2:2, 1:2)

Pokud se před zápasem zdálo, že MVIL Ostrava přijel do Rožnova odevzdat domácím Sršňům sérii, tak to byl velký omyl. Slezané se pro ně přes nepříznivý průběh několikrát dokázali do zápasu vrátit a v samotném závěru mohli poslat utkání do prodloužení, pokud by proměnili trestné střílení. To se jim nezdařilo a tak domácí uhájili vítězství s jednobrankovým rozdílem.

„Konečně mohli přijít diváci ve velkém počtu a ti nám moc pomohli k úspěšnému vstupu do play – off. Atmosféra byla úplně jiná než v základní části. Čekali jsme proti osmému celku po základní části těžké utkání a to se potvrdilo. Byl to divoký zápas, nahoru, dolů. Naštěstí jsme dali o branku víc než soupeř,“ řekl po utkání nejlepší hráč zápasu Petr Kittel.

Branky a asistence Rožnova: 2. Viktořík (Hegar), 13. Knebl (Viktořík), 17. Kittel (Krhut), 18. Plandor (Kittel), 34. Viktořík (Kittel), 35. Prašivka (Štůsek), 54.Smékal.

2. zápas: Rožnov pod Radhoštěm – 1. MVIL Ostrava 8:6 (2:1,3:1,3:4)

Na čtvrtfinálové boje padlo v obou dnech poměrně velké množství branek, a to nelze říct, že by v brankách byli podřadní gólmani. Naopak by se dalo říct, že i přes dobrou defenzívu a bloky na obou stranách měli výborně seřízená mířidla střelci na obou stranách. Kde kdo čekal ve druhém utkání klidnější průběh a v závěru to k tomu i směřovalo, tak se mýlil. Hosté již v polovině třetí části započali s power - play a dvě rychle vstřelené branky málem ještě pomohly ke srovnání. K tomu nakonec nedošlo, a tak Sršni sérii vedou využitím obou domácích utkání. Sršňům tak chybí v sérii hrané na tři vítězná utkání poslední krok k postupu do semifinále.

„Podali jsem lepší výkon než v prvním utkání. Potvrdili jsme, že pokud by někteří kluci nebyli zranění, tak máme čtyři vyrovnané pětky. Jsem rád, že se mi podařilo ukázat mladým klukům z řad soupeře, jak se v mém věku hraje florbal. Soupeř hrál dost tvrdě a mohl být i více vylučován. Soupeř prohrával o čtyři branky a stáhl to dvěma trefami z power – play. Naši mladí kluci na chvíli neustáli to oslabení, neměli jsme klid. Oni dali dvě pěkné branky. Pro třetí potřebné vítězství potřebujeme ještě zlepšit hru v přesilovkách,“ řekl nejlepší hráč druhého utkání Pavel Barabáš.

Branky a asistence Rožnova: 4. Plandor (Smékal), 12. Krhut (Kloss), 24. Viktořík (Hegar), 38. Hegar (Friedel), 40. Krhut, 45. Kittel (Viktořík), 51. Štůsek (Barabáš), 51. Plandor.