Branky (asistence) 1. FBK Sršni Rožnov p/R: 7. Krhut (Barabáš), 8. Pícha (Kittel), 21. Kittel (Štůsek), 32. Kittel (Pícha).

„Škoda, že z toho utkání nebudeme mít video, protože by mě zajímalo, co nám odešlo. První půlku jsme byli jednoznačně lepším týmem, ale nedávali jsme branky, zde vidím první klíčový moment utkání. Od půlky utkání se začala hra vyrovnávat a ve třetí třetině jsme již byli horším týmem. Myslím si, že to bylo hlavně fyzičkou a tím, že nás bylo málo v tomto fyzicky náročném utkání. Děkuji soupeři za zápas a divákům za dobrou kulisu,“ zhodnotil první porážku v sezoně hrající asistent trenéra Rožnova Pavel Barabáš.

Nepovedené utkání s Hranicemi Sršni musí hodit za hlavu a v následujících dvou utkáních v domácím prostředí navázat na předchozí bodové zisky. Soupeřem jim budou a Aligátoři z Klobouků u Brna. Ani jeden ze soupeřů nezaznamenává povedený vstup do ligy, proto bude důležité, aby Rožnované dokázali být znovu poctiví a obětaví v obraně a efektivní v útoku. To byly atributy, které je zdobily při zisku bodů a velmi pravděpodobně budou i klíčem získat vítězství v obou těchto zápasech.