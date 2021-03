„Pochvala celému týmu za bojovnost a snahu podat dobrý výkon. Působení v pohárech určitě mělo smysl. Klukům to třeba otevře oči. Viděli, kde je tlačí bota a na čem musí ještě zapracovat,“ uvedl po utkání trenér Zubří Michal Tonar.

Vstup do utkání Zubřanům nevyšel podobně jako v prvním vzájemném zápase. Velenje se rychle dostalo do vedení, které už do konce utkání nepustilo. Ve 21. minutě se sice dostali Valaši na rozdíl jediné branky, domácí však reagovali sérií pěti branek v řadě a první poločas vyhráli 15:9.

„Chtěli jsme se vyvarovat špatnému vstupu do utkání, ale nepovedlo se. Neproměnili jsme několik vyložených šancí, sedmičky. Poločas tak skončil o pět gólů a v tu chvíli jsme byli celkově mínus deset. To už se nám postup hodně vzdálil,“ uznal zuberský kouč Tonar.

Po přestávce se obraz hry příliš nezměnil. Velenje si stále udržovalo náskok, který v 53. minutě narostl na osm branek. Zubřané však dál bojovali a i díky prostřídání soupeře nakonec snížili na konečný čtyřbrankový rozdíl.

„Druhý poločas se nám celkem povedl. Zlepšili jsme se v obraně, získali několik balónů. Tým ukázal sílu a snahu dohrát zápas do nějakého přijatelného výsledku,“ chválil trenér Tonar, který ve druhém poločase pustil do hry i hráče z lavičky. „Vyčkávali jsme, jak se vyvrbí první poločas. Kdyby byla šance na postup, tak by se střídalo asi míň, ale takhle nemělo smysl tavit základní sestavu. I s přihlédnutím k tomu, že za týden začíná play-off,“ dodal Tonar.

Jeho mužstvo si zapsalo alespoň dílčí úspěch. Zubří je prvním týmem, který dokázal letos v Evropském poháru proti Velenje vyhrát poločas. „Moc bych to nepřeceňoval. Prohrálo se a nepostoupilo. Vzhledem k poločasovému výsledku, nedohrávalo ani Velenje v plné síle. I u nich došlo k prostřídání,“ upozornil trenér Robe Tonar.

Výkon házenkářů Zubří po utkání ocenil i trenér slovinského velkoklubu. „Děkuji Zubří za dobrý a férový zápas. Většinu utkání jsme sice byli lepším týmem, ale přesto to nevzdali a hráli až do konce. Stejně jako my mají velmi mladý kádr. Česká a slovinská házenkářská škola se od sebe liší, o to byly oba zápasy zajímavější,“ pochválil Zubřany domácí trenér Zoran Jovicic.

Jeho tým se zaměřil hlavně na nejlepšího střelce Zubří Miroslava Jurku. Reprezentační křídlo za pohárový dvojzápas vsítilo jen jednu branku. „Věděli jsme, že je nejlepší hráč Zubří a dávali jsme si na něj pozor. Upravili jsme podle toho taktiku zápasu a jsem rád, že vyšla,“ prozradil po pohárovém utkání slovinský kouč Jovicic.

RK GORENJE VELENJE – HC ROBE ZUBŘÍ 28:24 (15:9)

Zubří: Malina 1, Mizera, Krůpa – Dobeš 5, Hybner 4, Přikryl 4, Mazurek 3, Šustáček 2, Mičkal 1, Mořkovský 1, Hlinka 1, Havran 1, Palát 1, Jurka, Dokoupil, Fiala.

Nejvíce branek Velenje: Kavcic A. 5, Tajnik 4. Rozhodčí: Di Domenico, Fornasier (oba ITA). Sedmimetrové hody: 3/5 – 1/4. Vyloučení: 4:5. Bez diváků.

První zápas: 31:26, postupuje Velenje.

DAVID JANOŠEK