Reprezentant SK Hranice v něm zaběhl čas 40:19. Druhé místo obsadil se ztrátou osmasedmdesáti sekund Matěj Beníček z Malenovic (KESBUK), bronz bral za čas 41:47 Filip Bukovjan ze stejného klubu. Jiří Červenka (42:01) skončil čtvrtý a Jan Kábela (oba SP Malenovice, 42:27) byl pátý.

Vítězný Čmelík šel do závodu z plného tréninku.

,,Nicméně vzhledem k tomu, že letos ve Slopném chyběli v loňském roce dva nejlepší běžci Pavel Dvořák a Tomáš Blaha, tak jsem věřil, že letošní závod vyhraju,“ nechybělo Martinovi Čmelíkovi před startem sebevědomí.

Ten ambice naplnil

,,Hned v úvodním tříkilometrovém stoupání jsem si na čele vytvořil dostatečný náskok a pobyt na prvním místě jsem pak kontroloval až do cíle,“ upozornil atlet z Leskovce na rozhodující moment.

Na náročné trati se však nevyhnul jedné nepříjemnosti.

,,Protože jsem běžel v botách na asfalt a ne do terénu, tak jsem v průběhu šestého kilometru uklouzl a málem jsem si způsobil zranění,“ svěřil se dvacetiletý Čmelík, který si nyní dá třítýdenní závodní pauzu.

,Nejbližší závod mě čeká až na konci srpna, kdy v Šumperku poběžím 3 kilometry na dráze,“ prozradil ještě Martin Čmelík.

. Závod žen ovládla v traťovém rekordu 42:48 Barbora Macurová z Frýdlantu nad Ostravicí (2bWinner), před Adélou Koláčkovou (AK Olymp Brno, 43:35). Třetí místo obsadila Jana Žaludková ze Zlína (49:07). Eva Kučerová z Lukova (Mattoni Freerun Zlín, 49:45) doběhla čtvrtá a obhájkyně loňského prvenství Silvie Zvonková (Zvonek Sport Valašské Klobouky) brala za čas 50:02 páté místo.

,,Pro start ve Slopném jsem se rozhodla až na poslední chvíli. Ještě ráno jsem totiž absolvovala náročný trénink, kdy jsem byla běhat mezi Otrokovicemi a Žlutavou,“ vysvětlovala Barbora Macurová.

Na Valašsku se jí ale dařilo

,,V úvodním kopci byla ovšem Adéla Koláčková lepší. A přestože jsem byla trochu unavená, tak jsem s ní běžela pořád v kontaktu. Klíčový moment později nastal při seběhu v průběhu pátého kilometru, kdy jsem se probojovala na vítěznou pozici. Na ní jsem pak zůstala až do konce závodu,“ konstatovala Macurová v cíli.

17. ročník Slopenské desítky, který pořádá vytrvalec Miroslav Švihel se svojí rodinou, byl zařazený do Českého poháru v běhu do vrchu 2021, do Slovenského poháru v Běhu do vrchu 2021 a byl i součástí letošního seriálu Běhy Zlín.

Závodu se zúčastnilo celkem 78 mužů, 33 žen, 51 žáků, 67 předškoláků, 12 příchozích a 3 štafety.

Dalším závodem ze seriálu Běhy Zlín bude pětikilometrový Běh olympijského dne ve Zlíně. Ten se uskuteční na Stadionu Mládeže ve středu 8. září. Registrovat se do něho je možné pouze online na www.olympijskybeh.cz

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORII VE SLOPENSKÉ DESÍTCE 2021:

Muži do 39 let: Martin Čmelík (SK Hranice) 40:19.

Muži do 49 let: Jan Kábela (SP Malenovice) 42:27.

Muži do 59 let: František Dosoudil (Fénix sport) 44:07.

Muži nad 60 let: Vlastimil Bukovjan (KESBUK) 44:20.

Junioři: Ondřej Pavelka (Slopné) 45:19.

Ženy do 34 let: Barbora Macurová (2bWinner) 42:48.

Ženy do 45 let: Eva Kučerová (Mattoni Freerun Zlín) 49:45.

Ženy do 54 let: Jana Žaludková (Zlín) 49:07.

Ženy nad 55 let: Hana Zbořilová (Mattoni Freerun Zlín) 1:02:19.

Příchozí bez rozdílu věku (ženy): Julie Dohnalová (Běhatlon VK).

Příchozí bez rozdílu věku (muži): Jiří Vlček (OB Vizovice).