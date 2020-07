„Dovolenou jsem s manželkou strávil na domácí půdě, výlety do okolí. I přes různá opatření mi nic nechybělo, jsem totiž zastánce tuzemské dovolené. Pořádně jsem si odpočinul, jsem nabitý energií a již se těším na novou výzvu,“ hlásil při pondělní cestě ze západu Čech na Valašsko 50letý úspěšný kouč a házenkář.

„Zatím jedu sám, manželka zůstává v Plzni. Bydlet budu v domě společně s dalšími dvěma třemi hráči v Rožnově,“ upřesnil.

Po červnovém představení týmu, kdy u kormidla Robe po dvou letech vystřídal Dušana Poloze, vedl převážně fyzickou přípravu kondiční kouč. „Kluci doteď dobíjeli baterky, až nyní se do toho obuji,“ s úsměvem slibuje Tonar, kterého ještě coby nováčka zuberské kabiny pokladník týmu nestihl zkasírovat.

„Na uvítanou jsem přinesl basu piv, snad to bude stačit,“ culí se. A jak mu chutná místní slivovice? „Už při návštěvách v roli soupeře mi moc chutnala, stejně jako naposledy při podpisu smlouvy. Rozhodně patří k tomu lepšímu v kraji,“ přiznal s úsměvem Tonar.

Kolik omluvenek jste na úvod musel přijmout?

Až na Řezníčka se Šustáčkem, kteří odešli, jsme byli kompletní. Chyběl pouze Martin Hrstka, který pokračování v Zubří zvažuje. Jsem ale optimista a věřím, že po dvou nebo tříměsíční prázdninové přestávce se k nám opět přidá. Jinak na mě čekal převážně mladý tým, který bude tvořit asi osmička juniorů a dorostenců.

Bude potřeba kádr doplnit?

Po odchodu hlavně spojek došlo k markantnímu oslabení. Uvidíme, jak se mladí odchovanci zapracují, ale pevně věřím, že se jeden dva mladí vyloupnou k těm nejlepším. Budu spoléhat na tahouna Mirka Jurku, v bráně sázím na zkušenosti Milana Maliny.

Musíte hledat posily?

Tým máme kvalitní, já osobně žádné extra požadavky nemám, momentálně nikoho konkrétního nehledáme. Uvidíme, jak se budou mladí projevovat. Nesnadné bude najít hráče na střední spojku, někoho zkušeného, kdo by dokázal usměrnit mladé. Uvidíme, jestli zde najdeme nějakou alternativu.

Jaký program přípravy nyní vaše svěřence čeká?

První tři neděle bude ještě převažovat kondiční příprava, kluky čeká velké zatížení. V plánu máme osm až deset jednotek týdně, z toho jedna dvě budou věnované i herní stránce v hale. Chci již nyní kluky pořádně okouknout v individuálních činnostech, jak si vedou ve hře jeden na jednoho, v obraně či útoku. Pak začneme hledat dvojičky a trojičky, kdo by ke komu pasoval. Čeká nás hodně práce. (úsměv)

Už máte naplánovaný program přípravných zápasů?

Podařilo se nám s vedením naplnit mou představu okolo 12 duelů. Mimo zápasů například s Hranicemi či celky z okolí odehrajeme dva větší mezinárodní turnaje. V Jičíně bychom měli poměřit síly třeba s Plzní a polským celkem, v Kopřivnici nás kromě domácích čeká i slovenský tým, v plánu máme i cestu do Rakouska, pokud to nezhatí situace s koronavirem. Uvidíme, jak moc budeme muset improvizovat a vše překopávat.

Platí, že budete pracovat bez asistentů?

Ano, necítím potřebu rozšiřovat stávající realizační tým na lavičce. I v Plzni jsem pracoval sám, rád nesu zodpovědnost. Na toto téma jsou rozdílné názory, ale já zejména v krizových situacích spoléhám sám na sebe.

Nečekáte komplikace s koronavirem ve sportu?

Věřím, že vše bude v pořádku. Co je naplánované, v září začneme, a všichni vše naplánované absolvujeme a vše si užijeme. Cítím, jak se už všichni těší na ligu.

Umíte si představit hrát bez diváků?

Představit si to umím, ale bylo by to jako hrát celý rok v přípravě. V některých městech tolik lidí nechodí, jen pár stovek. Ale zejména tady v Zubří by hra bez fanoušků ztratila jedinečnou atmosféru. Snad se nic na přelomu roku nestane a soutěž se konečně dohraje.

Co říkáte na úvodní los extraligy?

Popravdě je krutý. Začínáme na půdě Brna, které po posílení má velké ambice. Pak doma vyzveme Plzeň, jedeme do Karviné a hostíme Duklu. Čekají nás hlavní aspiranti na první čtyřku, to nejlepší. Máme mladý tým, který má nějaké ambice, ale nemáme je potřebu vykřikovat.

Už víte, zda Zubří bude hrát evropské poháry?

Teoreticky bychom na ně dosáhnout měli. Uvidíme jak proběhnou jednání EHF. Nikdo nedokáže odhadnout, jak v Evropě bude vypadat podzim, jak se vše vyvine. Vždyť nebyl dohrán ani letošní ročník. Očekávám omezení účastníků, s čímž přijde zkvalitnění. Jestli jej opravdu budeme hrát, je spíše otázka na vedení, ale za mě by to našemu mladému výběru hodně dalo. Získali by zkušenosti, jen konfrontace v domácí lize jsou nízké cíle. Asi čekat, že se dostaneme do nějakého třetího, čtvrtého kola poháru nejde, ale každý mezinárodní zápas bude skvělý!