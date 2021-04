Zůstaň ve hře. Trénuj doma! A zapoj se s Fotbalovou asociací do Mistrovství České republiky v individuálním tréninku na trenujdoma.fotbal.cz, jehož patronem je záložník české reprezentace a anglického West Hamu Tomáš Souček.

Fotbal - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

To byla upoutávka na možnost zapojení valašských fotbalistů do individuálního tréninku. Vzhledem k aktuální situaci v ČR přišla Fotbalová asociace České republiky se soutěží v individuálním tréninku, do které se mohl zapojit úplně každý. V tomto „Mistrovství“ šlo především o možnost zdokonalit se v dovednostech a připravit se na hru, bez ohledu na věk, úroveň dovedností či klub. Zúčastnit se mohly holky i kluci, kteří se chtějí individuálně zlepšovat a znovu zažívat zdravé soutěžení a sportovní výzvy.