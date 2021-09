„V tomto utkání byl jasným favoritem domácí tým a také to potvrdil vítězstvím, když jsme se těžce nadřeli na každý vyhraný míč,“ řekl po zápase vsetínský trenér Tomáš Srněnský. Následně si rezerva spravila chuť a porazila doma Start Praha 6:4. „Ve vyrovnaném utkání rozhodly poslední hry dvojek, kdy hosté vyrobili více chyb než náš tým,“ dodal Tomáš Srněnský, který spoléhal na tuto sestavu: Srněnský, Tomek M., Dvořák, Mikula, Stařičný R., Stařičný J., Halašta,Tomek Mar.

Poloviční úspěšnost mělo ve druhé lize béčko Vsetína. To nejprve prohrálo s favoritem Plazy 1:6.

