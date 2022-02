„Letos máme docela široký kádr hráčů, jednak odchovanců, kteří se již posunuli do pozice lídrů a pak některých navrátilců, kteří nám tým vhodně doplnili. V tomto se moc pochvaluji spolupráci s kluky z Warriors Nový Jičín, kteří to myslím vidí shodně i ve spolupráci s námi. Oběma klubům to jde k duhu a věřím, že to bude tak i do budoucna.

I s ohledem na tento fakt bude asi jedno, koho si nakonec kluci vyberou, snad za sebe jen můžu říct, že asi bych se vyvaroval dlouhému cestování na Vysočinu, kde hraje Pelhřimov a kde mají také poměrně blízko hřiště hledišti a diváci v Pejru bývali vždy fanatičtí, přestože domácí vesměs v první lize prohrávali, když jsme se s nimi potkávali,“ řekl k možnému výběru soupeře sekretář klubu Zbyněk Macura.

„V zápase s Horní Suchou, který pro vývoj v tabulce již neměl význam, se hrál dobrý florbal. Děkuji soupeři, že k tomuto utkání přistoupil takto a také našim hráčům, že podali zodpovědný výkon. Vedoucí hostů to zhodnotil dobře; vyšlo nám to, na co jsme šáhli. Snad nám to vydrží i dále,“ zhodnotil poslední utkání základní části Národní ligy hrající asistent trenéra Rožnova Pavel Barabáš.

Rožnov pod Radhoštěm – Horní Suchá 11:3 (2:0,5:2,4:1)

Branky a asistence 1. FBK Sršni Rožnov p. R.: 5. Chmelař (Najvar), 17. Viktořík (Hegar), 26. Plandor (Krhut), 30. Plandor (Krhut), 33. Prašivka (Kostelecký), 38.Kittel (Barabáš), 40. Smékal (Plandor), 50. Kittel (Viktořík), 54. Kostelecký (Barabáš), 57.Smékal (Krhut), 57. Chmelař (Drápala).