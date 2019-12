Odplata jako hrom. Házenkáři Robe Zubří vrátili Plzni tři dny staré vyřazení z Českého poháru a ovládli sobotní šlágr 12. kola. Díky vítězství 25:17 se navíc posunuli do čela tabulky. Před Plzní, která má ale o zápas méně, mají nyní Valaši dvoubodový náskok. „To, že jsme tak nahoře, je souhra okolností. Pokud jakémukoliv týmu vypadne jeden důležitý hráč, tak to hned pocítí. Stačí dvě porážky po sobě a jste v tabulce pátí,“ krotil emoce po velkém vítězství nad úřadujícími mistry kouč Zubří Dušan Poloz.

Zubřané nastoupili do zápasu odhodlaní vrátit Západočechům jejich jediné letošní porážky a na hřišti to bylo znát od první minuty. Díky tvrdé obraně si rychle vypracovali mírný náskok, který si udržovali po celý první poločas. Pomohla jim i skutečnost, že Plzni chyběl dirigent hry Jan Stehlík.

„Během středečního utkání jsme přišli o Honzu Stehlíka a během cesty nám navíc onemocněl Tomáš Nejdl, takže jsme nastupovali do zápasu se čtyřmi spojkami. Na výkonu to bylo vidět hned od začátku. Dostávali jsme se do nějakých pološancí, ale ty neměly nárok na úspěch,“ přiblížil těžkosti svého týmu trenér hostů Michal Tonar, jehož výběr prohrál první poločas 10:12.

Po změně stran se oba celky přetahovaly o každý míč. Ve 40. minutě sahali hosté při dvojnásobné přesilovce po vyrovnání, ale plzeňskému Šafránkovi se nepodařilo proměnit sedmimetrový hod a z následného útoku Robe opět odskočilo. Valaši těžili hlavně z tvrdé obrany, za kterou podal opět výborný výkon brankář Malina.

„Dobrá obrana Zubří nás k ničemu v podstatě nepustila. Jakž takž nás držel slušným výkonem Karel Šmíd, který v brance zlikvidoval docela dost šancí. V útoku nám to ale nešlo,“ kroutil hlavou trenér Plzně Tonar.

V poslední desetiminutovce začali Plzeňští více riskovat, čehož Zubřané dokonale využili. Několikrát skórovali přes celé hřiště do prázdné brány a naplněná zuberská hala bouřila. Zápas, který měl charitativní podtext, kdy oba týmy svými brankami přispívali na konto nemocného Damiána Fabiána, nakonec ovládlo Robe jasně 25:17.

„Před zápasem padlo pár taktických rad, že bychom neměli tolik vycházet na jejich střelce a spíš si hlídat jejich spolupráci s pivotem. To se nám nakonec i podařilo. Dneska ale nejsem úplně spokojen s útočnou fází. Nešla nám moc střelba ze spojek, také jsou tam rezervy v souhře spojka pivot. Doufejme, že to v dalších zápasech zlepšíme,“ hodnotil utkání kouč Poloz.

V posledních minutách ještě sahali Zubřané po devítibrankové výhře, která by znamenala lepší vzájemný zápas při případné shodě bodů před playoff, nakonec jim však těsně unikla.

„Asi sedm minut před koncem zápasu mě to napadlo a přemýšlel jsem, jestli to hráčům říct nebo ne. Řekl jsem jim to a teď si to vyčítám. Trochu mě mrzí, že to nevyšlo, na druhou stranu si nemyslím, že na konci sezony dojde ke shodě bodů,“ dodal s úsměvem domácí trenér Poloz.

Autor: David Janošek

HC ROBE ZUBŘÍ – TALENT M.A.T. PLZEŇ 25:17 (12:10)

Zubří: Malina 1, Mizera – Jurka 6, Mičkal 4, Hlinka 3, Řezníček 3, Hrstka 3/3, Válek 2, Šustáček 1, Hybner 1, Dořičák 1, Dokoupil, Přikryl, Havran, Mořkovský, Říha.

Nejvíce branek Plzeň: Tonar 4, Šafránek 4/1. Rozhodčí: Valášek, Vychodil. Sedmimetrové hody: 3/3 – 4/2. Vyloučení: 5:3. Diváci: 956.

Další výsledky 12. kola: Jičín – Dukla Praha 24:36 (13:18), Kopřivnice – Lovosice 30:29 (15:17), Maloměřice - Nové Veselí 21:26 (12:11), Brno – Hranice 25:21 (10:11). Utkání Karviná – Frýdek-Místek se hraje v neděli od 10.30 hodin.

1. Robe Zubří 12 9 2 1 331:288 20

2. Nové Veselí 12 9 1 2 320:286 19

3. Dukla Praha 12 9 0 3 380:305 18

4. Plzeň 11 9 0 2 323:266 18

5. Karviná 10 7 1 2 273:245 15

6. Kopřivnice 11 6 1 4 326:303 13

7. Jičín 12 4 1 7 288:325 9

8. Lovosice 11 4 0 7 324:312 8

9. Brno 12 4 0 8 296:314 8

10. Hranice 12 4 0 8 296:314 8

11. Frýdek-Místek 11 1 0 10 249:322 2

12. Maloměřice 12 0 0 12 250:376 0