Před necelým rokem se museli sklonit před výkonem Hranic, v sobotním 4. kole to ale již byla jiná písnička. Extraligoví házenkáři Zubří splnili roli favorita a i po víkendu jsou dál v rozehrané sezoně stoprocentní. „Za úspěch jsme rádi, ale nebyl to od nás ideální výkon,“ přiznal kouč Robe Peter Dávid.

Vedení extraligových házenkářů Zubří na prahu nové sezony oficiálně představilo nového trenéra Petera Dávida a nové logo včetně dresů. Foto: pro Deník/David Janošek | Foto: Deník/Martin Břenek

Přestože Valachům vyšel nástup do utkání (4:0), domácí dokázali vzdorovat do úvodu druhé půle (14:14). „Přes půl hodiny domácí předváděli velmi dobrou hru. Naopak my sed dlouho nedokázali pořádně dostat do zápasu, měli jsme problémy, nehráli jsme, co jsme zvyklí. Vypadli jsme z rytmu, byli často vylučováni, navíc předčasně musel pod sprchy Mořkovský,“ mrzelo slovenského kouče ve službách Zubří.