Desátý ročník tradiční Winter-Cup tour letos zavítal do sedmi českých měst, kde se během osmi kvalifikačních dní utkalo celkem 76 týmů o 8 místenek do republikového Superfinále, které se uskuteční 6. února 2022 v Brně.

Turnaje jsou určeny pro amatérské i registrované týmy, napříč všemi výkonnostními kategoriemi, pro hráče od 15 let věku.

V základním kole potkala Forza Rožnov v Otrokovicích 7 dalších týmů. Kvalifikační síto bylo neúprosné - jen vítěz postupoval do únorového finále v Brně. Forze po skvělých výkonech unikl postup z druhého místa celkově o pouhý jeden bod. "Vyhráli jsme pět zápasů, dva prohráli. Dokonce jsme porazili i 3:0 celkového vítěze Nezarruzi, kteří ale nakonec získali 16 bodů, my jen 15. Bylo to zamotané až do samotného závěru. Vyhráli jsme pohár, dárkové tašky a 10 poukázek na 40% slevu do obchodu - 11teamsports.cz. Turnaj měl velmi dobrou úroveň a pro nás to byla další velmi cenná futsalová zkušenost," řekl hrající vedoucí mužstva Forzy Rožnov Petr Boruta.

(něm)