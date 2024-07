První sobotní 28 kilometrů dlouhý závod klasickou technikou vyhrál v čase 1:13:02 Petr Kolaja (Tým Ed systém Vltava Fund), před Slovákem Matějem Horniakem (ŠKP Vysoké Tatry), který byl v cíli o 55 sekund pomalejší, bronz bral za čas 1:14:24 Michal Vank (Tým Sunsport).

Z regionálních lyžařů se nejvíc dařilo Tomáši Frýdlovi ze Vsetína (Tým Sunsport, 1:15:08), který skončil v absolutním pořadí čtvrtý. Frýdl zároveň ovládl elitní kategorii čtyřicátníků.

,,Po startu se mi podařilo dostat se do vedoucí skupiny. Měl jsem štěstí, protože na trase jsem se vyhnul několika pádům. Ve vedoucí skupině jsem musel jet takticky a ušetřit co nejvíc sil. Kilometr před cílem jsem ale vlivem únavy nezachytil závěrečný nástup. Se ziskem čtvrté příčky jsem však maximálně spokojený,“ tvrdí 41letýTomáš Frýdl.

V závodě žen zvítězila v čase 1:26:59 Magdalena Kobielusz z Polska, před Terezou Hujerovou (XC Sport.cz KSI Swenos Team, 1:28:24), třetí byla díky času 1:41:32 Lara Lackó ze stejného týmu, Gabriela Masaříková hájící barvy domácího SKB Velké Karlovice skončila v čase 1:42:10 čtvrtá.

Trať s převýšením 170 metrů vedla ze Vsetína po cyklostezce kolem řeky Bečvy, přes Janovou, Halenkov, Nový Hrozenkov, Karolinku do cíle u Pepicentra ve Velkých Karlovicích.

Druhý závod se v neděli jel volnou technikou. Měřil 10,8 kilometru a měl převýšení 500 metrů. Start byl u radnice v Karolince. Trať poté vedla do Nového Hrozenkova a do údolí Vranča. Cíl byl v nadmořské výšce 900 metrů pod vrcholem Kohútky.

Mezi muži v něm zvítězil Matej Horniak (ŠKP Vysoké Tatry, 38:02). Zbývající medailové pozice obsadili lyžaři z Polska. Druhé místo vybojoval Piotr Skowron (39:08), na třetí příčce dojel Adrian Kochman (39:21).

Rodák z Velkých Karlovic David Štvrtecký (KB Letohrad, 43:45) skončil čtrnáctý.

V kategorii juniorů David Štvrtecký dojel do cíle osmý, v kategorii mužů do 49 let Tomáš Frýdl vybojoval stříbrnou příčku.

Mezi ženami vybojovala prvenství Tereza Hujerová (XC Sport.cz KSI Swenor Team, 45:11). Stříbro brala za čas 47:15 Lara Lackó ze stejného klubu, třetí skončila v čase 57:23 polská lyžařka Paulina Wolciechowska.

O víkendu si na Valašsku ve všech kategoriích zazávodilo 134 lyžařů a lyžařek.

Závod pořádal SKB Velké Karlovice. Hlavními partnery byli Franz Josef Kaiser, Valašsko Horní Vsacko, Zlínský kraj a obec Velké Karlovice.