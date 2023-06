Devětadvacátý ročník silničního cyklomaratonu Beskyd Tour se v sobotu 24. června pojede i po silnicích ve Zlínském kraji. Jeden z nejnáročnějších cyklomaratonů v Česku startuje na Frýdeckomístecku v Bílé v Beskydech, v 9.30 hodin.

Silniční cyklomaraton Beskyd Tour | Foto: se svolením Dalibora Kmenty

Závod je zařazený i do letošního ročníku Slezského poháru silničních cyklistů.

Pořadatelé připravili tři tratě. Nejdelší 163 kilometrová má převýšení 3100 metrů, střední trať je dlouhá 121 kilometrů a má převýšení 2000 metrů, nejkratší s 700metrovým převýšením měří 53 kilometrů.

Trať hlavního závodu vede směrem na stoupání na Bílý kříž, poté zamíří i na Slovensko do Turzovky, dále se cyklisté vrátí přes Kelčovské sedlo do Bílé. Potom pojedou kolem přehrady Šance a dále pak směrem na Smrček, Trojanovice, Pustevny, Prostřední Bečvu, Soláň, Velké Karlovice, Podťaté, Kasárna, Makov, Bumbálku a do cíle opět v Bílé.

Horské prémie jsou i na vrcholech kopců ve Zlínském kraji na Pustevnách a Kasárnách.

Šanci na dobré umístění letos mají Jiří Hradil, Roman Kozubík, nebo Ivo Odvárka.