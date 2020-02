V prvním zápase na palubovce soupeře nedali svěřenci Františka Foukala ani branku.

Divize F - čtvrtfinále play - off, 1. zápas

FU Kopřivnice - Amatér Komárovice 5:0 (3:0)

Sestava Amatéru: Tomečka - Foukal, Kuchař, Bezděk, Jiříček, Křenek, Žingor. Trenér František Foukal.

Stav série 1:0.

"Ne nadarmo je Kopřivnice vítězem základní části. Je to velmi silný protivník, který měl v tomto utkání mírně více ze hry. Pod drtivým tlakem jsme však nebyli. Šance jsme si vytvořili, ale oni měli vynikajícího brankáře, který nás vychytal. Nezbývá nám, než si to s nimi rozdat ne férovku v domácím prostředí, abychom tu sérii vrátili k soupeři do rozhodujícího třetího utkání," řekl po prvním utkání trenér Komárovic František Foukal.

Ve druhém zápase v domácím prostředí haly v Hustopečích nad Bečvou již Amatér kladl velký odpor.

Divize F – čtvrtfinále play – off 2. zápas

Amatér Komárovice – FU Kopřivnice 6:8 (2:3)

Branky Amatéru: Kuchař 2, Bezděk, Nehyba, Jiříček, Lasovský.

Sestava Amatéru: Tomečka - Kuchař, Bezděk, Nehyba, Jiříček, Lasovský, Foukal, Křenek. Trenér František Foukal.

„Byl to velmi atraktivní zápas pro diváky. Mělo to vše, co má play – off mít. Byly tam emoce, nervy, góly. Kopřivnice byl o něco lepší. My jsme dokázali ve druhém poločase srovnat stav na 3:3. I když nám soupeř unikl na 3:6 a 4:7, dokázali jsme se pět minut před koncem opět dotáhnout na rozdíl jediné branky. Osmou branku jsme dostali minutu před koncem, kdy jsme předtím neproměnili několik šancí na vyrovnání. Hodně je podržel brankář,“ řekl po posledním utkání sezony trenér Komárovic František Foukal.

„Před sezonou jsme měli za cíl play – off. To se nám podařilo, ale ten tým měl letos navíc. Měli jsme mít minimálně po základní části o šest bodů víc. Dva až tři zápasy jsme nezvládli. Kvalitou jsme měli na to jít do vyřazovacích bojů třeba ze čtvrtého místa,“ dodal František Foukal.