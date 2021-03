Ta informace překvapila nejen fanoušky volejbalu. Svaz totiž kvůli koronaviru předčasně ukončil ženskou extraligu. Důvodem je karanténa ve dvou týmech a velký počet nakažených v dalším. Mistryněmi se tak ještě před začátkem semifinále staly vítězky základní části z Dukly Liberec.

Trenér a předseda klubu VK Austin Vsetín Jiří Žůrek. Foto: archiv klubu | Foto: archiv klubu

„Je samozřejmě smutné, že se to ukončilo tímto administrativním způsobem. O mistrovi se mělo rozhodnout na hřišti, ale pokud to nebylo možné, nešlo to udělat jinak. Pravidla takto byla stanovená ještě před začátkem soutěže, takže by bylo divné, kdyby se na konci ročníku měnila,“ říká předseda klubu a trenér VK Austin Vsetín Jiří Žůrek.