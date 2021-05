„Byl to opět náročný a pěkný závod. Na erzetách se vystřídalo snad vše, co u nás jde – široké a chvílemi úzké cesty , hladký i rozbitý asfalt, které občas vystřídala i šotolina. I počasí bylo před víkendem dost zrádné a volba pneumatik v sobotu nebyla vůbec lehká,“ přiznává člen týmu ACA Škoda Vančík Motorsport. „Právě tady jsme dopoledne pochybili, když jsme ve výběru směsi vsadili na jistotu a na dlouhé erzetě už moc nefungovaly. Celkově ale hodnotím cely víkend velmi pozitivně, získal jsem další spoustu zkušeností,“ má radost Stříteský

Překvapilo vás o víkendu ještě něco?

Co mě překvapilo a dělalo mi asi nejvíc problém, byly odlišné asfalty na Šumavsku. Na dvoukolce se to tolik neprojevovalo, nicméně teď jsem si na ně musel dávat velký pozor, aby nedošlo k chybě.

Cítil jsi po Valašsce na sebe větší tlak?

Už jen mediální zájem vzrostl, to bylo pro mě nové. Ale tlak okolí se nezměnil, našim cílem je letos získávat zkušenosti a najeté km. Výsledky jsou stále jakousi třešničkou na dortu. (úsměv)

Opět kraloval Jan Kopecký. Je aspirantem na titul?

Honza je určitě jedním s největších favoritů! Ale jsou zde i další letci jako Venca Pech, Filip Mareš, kteří mu cestu k titulu budou chtít zkomplikovat.

Naopak právě úřadujícímu šampionu Pechovi to zatím nejde…

Docela mě to překvapilo. Bohužel tohle je motorsport a nikdo z nás neví, co ho může potkat. Na Valašce měl Vašek defekt, tady jej přibrzdila technická závada. Některé věci ani my jako jezdci nedokážeme ovlivnit.

Jaký máte další plán. Uvidíme vás na domácí Kopné?

Ano za dva týdny se s Dannym postavíme na start Kopné. Je to pro nás další domácí závod a tak jsme se rozhodli ho pojmout jako další příležitost k testování s vozem Rally2 na MČR.

Jak si od závodů odpočinete?

Teď není moc čas na odpočívání. Konečně se závody rozjely a je potřeba se tomu věnovat na 110 procent. Kromě rallye máme i program s dětmi Jardy Vančíka v motokárách a tak se teď motorsportu věnujeme neustále.