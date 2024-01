Třináctým a čtrnáctým kolem pokračovala třetí liga stolních tenistů. Dva vyrovnané duely odehrály Šarovy. V sobotu šarovský tým zdolal béčko Přerova 10:8.

tolní tenisté Sokol Šarovy | Foto: Karel Bojko

Domácí v utkání držel Karel Bojko, který ve dvouhrách postupně porazil Galandu, Valašíka, Mergenthala a Maděrku.

,,V utkání jsme byli favority. A i když to dlouho nevypadalo, tak to byl nakonec dramatický zápas. My jsme vedli 9:3, ale hosté korigovali stav až na 9:8. V posledním singlu jsem přehrál Maděrku a výhru jsme uhájili. Hodně nám také pomohlo, že jsme ovládli obě čtyřhry. V duelu s posledním celkem tabulky jsme však měli zvítězit vyšším rozdílem,“ tvrdí Karel Bojko.

V neděli Šarovy v zápase dlouhém téměř 4 hodiny remízovaly s Čechovicemi 9:9.

V tomto střetnutí se o sedm šarovských singlových bodů postarali Karel Bojko a Jiří Res.

,,Remíza je pro nás ztrátou. Duel s předposledním týmem tabulky jsme doma měli vyhrát. Zejména, když jsme v něm vedli už 9:6. V utkání se nedařilo Vítězslavu Račákovi a Jahůdkovi,“ hodnotí nedělní zápas Karel Bojko.

V tabulce třetí ligy ve Skupině E je po 14. kole z regionálních týmů béčko Zlína šesté, Dolní Němčí sedmé, Šarovy osmé a Valašské Meziříčí desáté.

Třetí liga pokračuje v sobotu 3. února a v neděli 4. února.

3. LIGA MUŽŮ – Skupina E (13. a 14. kolo):

SOKOL ŠAROVY – SK PŘEROV B 10:8

Body Šarovy: Bojko 4, Vítězslav Račák 2, Res 1, Křen 1, čtyřhry: Bojko – Křen 1, Vítězslav Račák – Res 1.

SOKOL ŠAROVY – SOKOL ČECHOVICE 9:9

Body Šarovy: Bojko 4, Res 3, Vítězslav Račák 1, čtyřhra: Bojko – Křen 1.

KST ZLÍN B – SOKOL ČECHOVICE 6:10

Body KST Zlín B: Jakub Dufek 3, Jelínek 1, Filip Dufek 1, Jež 1.

KST ZLÍN B – SK PŘEROV B 10:6

Body KST Zlín B: Jakub Dufek 4, Jelínek 4, Filip Dufek 2.

KST DOLNÍ NĚMČÍ – SOKOL BRUŠPERK 8:10

Body Dolní Němčí: Janča 4, Antonín Uher 2, čtyřhra: Janča – Antonín Uher 1, Smetana – Žmolík 1.

KST DOLNÍ NĚMČÍ – TJ OSTRAVA KST E 9:9

Body Dolní Němčí: Janča 4, Smetana 2, Mikulec 1, Antonín Uher 1, čtyřhra: Janča – Antonín Uher 1.

TTC FRÝDLANT – TJ DDM VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 3:10

Body Valašské Meziříčí: Sagáčik 3, Radim Vlček 3, Pavel Orlovský 2, čtyřhry: Radim Vlček – Pavel Orlovský 1, Slováček – Sagáčik 1.

TJ TŽ TŘINEC – TJ DDM VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 10:1

Bod Valašské Meziříčí: Pavel Orlovský 1.