„Z neoficiálně již jedenáctého vítězství mám velkou radost, v roce 2004 s vozem WRC jsme byli také nejrychlejší, proto to do toho výčtů počítám,“ poznamenal s úsměvem 40letý Kopecký, který na Barum Rally také stvrdil zisk devátého titulu mistra ČR v rallye.

„Jsme spokojení a jsem moc rád, že už to máme za sebou, že vše skončilo. Celý týden byl velmi náročný. Jsem unavený, zvláště, kdy teď mám dva prcky (malé syny 2 a 3 roky – pozn. red), tak je to ještě o to více náročné. Proto velký dík za podporu patří manželce a rodině. Návraty do servisu, kde na mě čekala rodina, byly nádherné,“ neskrýval emoce Kopecký, jenž na Barumce vyhrál posedmé v řadě. Nikdo jej zde neporazil od roku 2015!

Bylo hodně náročné se vypořádat s podmínkami, které o víkendu na trati panovaly?

V neděli to bylo strašné. Upřímně jsem moc rád, že první vložku druhé etapy Bunč zrušili, třebaže kdybychom museli, jeli bychom ji. Za podmínek, jaké ale na trati panovaly, byla vložka velmi nebezpečná! Jede se tam totiž hodně rychle a na černém klouzavém asfaltu je to velmi nebezpečné. Když člověk závodí, tak zkouší, ale tam je to opravu jako na ledu!

Dokázal to! Jan Kopecký podesáté ovládl Barum Rally!

Co říkáte na tak velký počet havárií?

Nedivím se! Všichni jeli rychle, řada právě havarujících neměla se zdejší soutěží zkušenosti a pak stačí přijet na nějaké místo, kde přilnavost pneumatik je téměř nulová a neštěstí je na světě.

Jak jste jel poslední erzetu, kde se řada posádek nevyvarovala chyb?

Jel jsem tak, abych neztratil náskok, ale musel jsem do toho trošku šlapat. Vůbec jsem netušil, jak se daří Filipovi Marešovi, na jakou volbu pneumatik vsadil on. Jel jsem bez riskování a nejlépe, jak jsem mohl.

Dá se letošní ročník srovnat s vašimi předchozími? Měl jste někdy tak proměnlivé podmínky?

Ono to tady je každý rok, ale letos to tady bylo ještě extrémnější. Bylo to hodně nečitelné – nevěděli jsme, kdy to přijde, jestli přijde, kolik deště spadne. Těch neznámých bylo najednou až příliš!

Hrála o to více vaše volba pneumatik?

Měli jsme výhodu, že jste startovali tři minuty za Erikem Caisem, takže jsme měli přehled, kdo co nazouvá a kdo co má v autě. My jsme si v neděli ale trošku neporozuměli s car inženýrem, kdy já chtěl jet tři mokré a tři slicky, ale při odjezdu jsme zjistili, že máme jen dvě mokré. Už nebyl prostor změnit, musel jsem se s tím poprat a nakonec vše fungovalo skvěle.

Bylo to hlavně v nedělní druhé etapě o zkušenostech?

Ty v závodění hrají roli. Když jsem byl mladší, třeba na Majáku jsem držel rychlost a jel na hraně a bylo mi to jedno, jestli to někde ustřelí. Teď už to více řeším rozumem, raději uberu a dívám se, kde je vody hodně, málo, abych se zbytečně nedostal do problémů. Za to mi to už nestojí!

Po Barumce máte už také jistotu devátého titulu. Máte z něj ještě radost?

Rozhodně. Jsem velice rád, za partnery týmu, bez nich bychom nemohli startovat. Momentálně pro mě to není důležité, mě to dojde trošku později, s nějakým zpožděním (smích)

Čeká vás nějaká velká oslava?

V neděli po závodě určitě ne, s manželkou a kluky zde máme naplánovaný společný program, přespíme zde. Zvládnout ty naše dva rošťáky je na jednoho nadlidský výkon!

Kolik startů a vítězství na Barumce ještě plánujete?

To nevím! Do toho opět zasáhne mnoho proměnných - jestli budeme zdraví, jestli to půjde, jestli seženeme finance a jestli budeme chtít. Zatím ale věřím, že za rok se tady opět ukážeme.“