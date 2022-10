Před necelým měsícem mistr světa Magnus Carlsen nečekaně prohrál svoji partii s devatenáctiletým Hansem Niemannem. Na dalším turnaji pak úspěšný Nor duel s Američanem ukončil po jediném tahu a na sociální sítě dal pouze stručně vyjádření - jeden z pozápasových rozhovorů temperamentního fotbalového trenéra Josého Mourinha.

„Raději nebudu nic říkat. Kdybych něco řekl, měl bych velký malér, a já se nechci dostat do velkého maléru,“ řekl tehdy portugalský trenér.

Svým jednáním Carlsen vyvolal v šachové společnosti bouřlivou debatu. „Je to šokující a znepokojivé. Nikdo nemůže mít radost z toho, co se v šachovém světě děje,“ uvedl na twitteru americký velmistr Maurice Ashley. „Úmyslně prohrát je naprosto nepřijatelné chování. To je ta nejnesportovnější věc, jakou ve sportu můžete udělat,“ zkritizoval svého krajana velmistr Jon Ludvig Hammer.

Faktem je, že Niemann byl už dříve z podvádění na šachových turnajích usvědčen - nejprve tomu bylo ve dvanácti letech v on-line šachu, poté byl v šestnácti přistihnut šachovým serverem Chesscom.

Podvádění na záchodě

O tom, že se (alespoň ještě nedávno) dalo podvádět během velkých šachových partiích se názorně přesvědčila i česká komunita. Tehdejší český velmistr s lotyšsko-ukrajinskými kořeny Igors Rausis před několika lety působil v tuzemském šachu jako naprostý uragán.

Rausis byl totiž prvním hráčem, který se po čtyřicetinách rapidně zlepšil a v jednu chvíli vyskočil až na 40. místo žebříčku Mezinárodní Šachové federace. Nejenom u českých, ale i zahraničních hráčů i expertů tak vyvolal důvodné podezření, že podvádí.

Odhalení přišlo na mezinárodním turnaji ve francouzském Štrasburku. Rausis si během partie několikrát odskočil na toaletu, kde na žádost jednoho z pořadatelů turnaje byla nastražena skrytá kamera. Na ní bylo zachyceno, jak se radí na svém mobilním telefonu s aplikací, která ideálně vyhodnocuje stěžejní tahy partií.

Rausis se tehdy po nátlaku okolí k podvodům přiznal, Mezinárodní šachová federace (FIDE) mu tehdy odebrala titul velmistra a zároveň dala šestiletý zákaz činnosti. Dojde k odhalení podvodu i u Niemanna?