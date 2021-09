Po pokoření Horní Suché v prvním kole se Sršni poprvé představili svým fanouškům a přestříleli Třebíč 7:5. Domácí vedli po dvou třetinách 6:2 a nakonec komplikace nepřipustili, i když soupeř mohutně dotahoval.

Branky (asistence) 1. FBK Sršni Rožnov p/R:

9. Smékal (Viktořík), 11.Plandor (Drápala), 22. Červený (Šimek), 32. Viktořík, 33. Viktořík (Barabáš), 39. Smékal (Plandor), 52. Smékal (Barabáš).

„„Dnes zasloužené tři body. Mohlo to být i vyšším rozdílem, kdybychom udrželi celých 60 minut kvalitu naší hry a nezačali na hřišti dělat neočekávané věci. Myslím si, že jsme dnes soupeře předčili ve všem o trošku, a tak je těžké říct, co bylo rozhodující. Děkuji soupeři za dobrou hru, zápasy s nimi si užívám, je to dobrý florbal se spoustou branek, a to je dobře. Děkuji také fanouškům za podporu,“ zhodnotil utkání rožnovský trenér Miroslav Kasl.

„I když jsme nakonec nevyhráli vysokým rozdílem, po celé utkání jsme tahali za delší konec. Musím pochválit mladé hráče. V létě poctivě pracovali, mají naběháno a zaslouží si hrát,“ pochválil své spoluhráče hrající asistent Rožnova Pavel Barabáš, který si dva zápasy nové sezony připsal pět asistencí.

(něm)