Michal Vaculík se na závod připravoval v kopcích v okolí Štítné nad Vláří. Do Rokytnice ho přilákala také skutečnost, že se v rámci Rokytenského hrbu konaly i dětské závody. V nich si zázávodili také jeho tři děti. Osmiletá dvojčata Michal a Jan a sedmiletá dcera Eliška.

,,Formu před rokytnickým trailovým během jsem ještě dolaďoval se syny Michalem a Janem na fotbalových trénincích. A v pátek den před závodem jsme byli s rodinou podpořit dceru Elišku na jejím prvním vystoupení se souborem Javorníček, které se konalo při příležitosti otevření cyklostezky ve Štítné nad Vláří,“ prozradil Vaculík.

V závodu vyčkával, co mu dovolí soupeři.

,,Od úvodních metrů se však závod pro mě vyvíjel velmi dobře. Pořád jsem si hlídal pobyt na vedoucí pozici a první místo jsem udržel až do cíle. V průběhu 17. kilometru mě ale doběhl Martin Hečko. V posledním stoupání jsem však zrychlil a v následném seběhu jsem si pobyt na vítězné pozici už pohlídal,“ potěšil vytrvalce ze Štítné nad Vláří triumf v Rokytnici.

Trať se mu líbila.

,,Neměla chybu. Byla velmi dobře vymyšlená. Bylo na ní spousta kopců i seběhů. Dobrým nápadem byla i vysokohorská prémie,“ doporučuje Vaculík dalším běžcům zúčastnit se příštího ročníku Rokytenského hrbu.

Vítěz po závodě relaxoval doma při chystání bazénu pro děti.

Ani v nejbližším období si vytrvalec z Valašska ale od závodění příliš neodpočine.

,,Ve středu 22. června se zúčastním Běhu olympijského dne ve Valašských Kloboukách a potom se budu připravovat na Běh letním ránem v Popově. Tento závod se uskuteční v neděli 17. července,“ plánuje 40letý Michal Vaculík.

Do první desítky výsledkové listiny se vešli další kvalitní vytrvalci. Marek Váňa (1:38:23) skončil čtvrtý, Tomáš Minařík ze Štípy (Valachbajk Team, 1:42:45) pátý, Jan Zvonek (Zvonek Sport Valašské Klobouky, 1:43:57) šestý, Vlastimil Martinát (Zvonek Sport Valašské Klobouky, 1:50:53) sedmý, František Machů z Uherského Brodu (1:52:13) osmý, Jiří Štrajt (Brumov-Bylnice, 1:55:14) devátý a Roman Navrátil (Vsacký koloběh, 2:05:41) desátý. Domácí Radek Šebák z Rokytnice doběhl v čase 2:09:54 jedenáctý.

V hlavním závodu žen do cíle doběhla pouze jedna odvážná vytrvalkyně. Silvie Zvonková na těžké dvacetikilometrové trati zaběhla čas 1:49:52.

,,Manžel Milan měl dneska svátek. Před startem si přál, abych mu z Rokytnice přivezla vítězství. Tak jsem ho poslechla,“ svěřila se s úsměvem Silvie Zvonková v sobotu v cíli.

Závod se jí líbil. ,,Běžel se kousek od mého rodiště. Nad šanovskými pasekami, nad Jablóním odkud pocházím. V těchto místech jsem ovšem běžela poprvé,“ přiznala vytrvalkyně z Valašských Klobouk.

Do Rokytnice se proto těšila. ,,Tušila jsem, že závod bude dobře připravený. To se také potvrdilo. Krásná trasa byla technicky velmi dobře zabezpečená. Rovněž organizace byla skvělá. Pochutnala jsem si na výborném jídle a líbilo se mi, jak se do závodu zapojila celá vesnice. Hodně mě potěšily i ceny. Hlavně pobyt ve wellness v Augustiánském domě v Luhačovicích,“ chválila pořadatele Zvonková.

Závod absolvovala s rozvahou. ,,Podmínky byly letní. Proto jsem od začátku běžela tak, abych se neuvařila. Na trati jsem přesto cítila, že slunce opravdu hodně pálí. Od 10. kilometru to bylo hodně náročné,“ nezapírala šestatřicetiletá Silvie Zvonková.

VÝSLEDKY DALŠÍCH ZÁVODŮ V 1. ROČNÍKU ROKYTENSKÉHO HRBU:

10 kilometrů (převýšení 297 metrů):

Muži:

1. Zdeněk Galda (Vsetín) 42:22

2. Karel Černoch (Opava) 45:21

3. Jiří Kalousek (Zvonek Sport Valašské Klobouky) 45:48

Ženy:

1. Veronika Doleželová (Holešov) 53:24

2. Olga Valeriánová (Hřivinův Újezd) 55:19

3. Mirka Zichová (Slawex runners) 55:47

5 kilometrů (převýšení 104 metrů):

Muži:

1. Radek Milička (Slawex runners) 21:55

2. Jakub Novák (Slawex runners) 23:06

3. Petr Veselý (Veseláči) 24:39

Ženy:

1. Helena Chromeková (Slawex runners) 23:22

2. Jana Otavová (Slawex runners) 24:49

3. Petra Petrasová (Slopné) 24:59