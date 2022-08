Zlaté příčky díky povedené střelbě a kvalitnímu běhu vybojovali Viktor Žabčík (kategorie přípravek chlapců) a Beáta Hrubá (kategorie dívek do 12 let). Druhá místa obsadili Ema Molková (kategorie dívky do 12 let) a Dorota Molková (kategorie dívky do 14 let), bronz si pověsila na krk Tereza Juřičková (kategorie dívky do 14 let).

,,Závod doprovázelo chladné a mírně deštivé počasí. Přesto se podle pozitivních ohlasů vydařil. Proto věřím, že se k nám mladí biatlonisté příští rok vrátí,“ těší jednoho z domácích pořadatelů Tomáše Gabka.

Regionálního závodu v letním biatlonu žactva ve Vsetíně se zúčastnili reprezentanti z 13 moravských oddílů.

VÝSLEDKY REGIONÁLNÍHO ZÁVODU ČESKÉHO POHÁRU ŽACTVA V LETNÍM BIATLONU VE VSETÍNĚ:

Závod ve sprintu se skupinovým startem:

Žáci MO: 1. Viktor Žabčík (WOCO Vsetín)

Žákyně WO: 1. Agáta Rečičárová (Těrlicko)

Žáci M11: 1. Benedikt Baran (Ostrava)

Žákyně W11: 1. Zuzana Železníková (Halenkovice), 5. Silvie Děckuláčková (WOCO Vsetín)

Žáci M12: 1. Martin Kacíř (Velké Karlovice), 5. Albert Enge (WOCO Vsetín)

Žákyně W12: 1. Beáta Hrubá, 3. Ema Molková (obě WOCO Vsetín)

Žáci M13: 1. Miroslav Vavruša (Halenkovice)

Žákyně W13: 1. Varvara Konstantinová (KB SKM Valašské Meziříčí), 5. Viktorie Sofie Jaklová (WOCO Vsetín)

Žáci M14: 1. Ondřej Slováček (Halenovice), 7. Šimon Děckuláček (WOCO Vsetín)

Žákyně W14: 1. Dominika Vojkůvková (Rožnov pod Radhoštěm), 2. Dorota Molková, 3. Tereza Juřičková (obě WOCO Vsetín)

Žáci M15: 1. David Balnar (Ostrava)

Žákyně W15: 1. Monika Železníková (Halenkovice)