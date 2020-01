ROZHOVOR/ Házenkářkou Ligu mistrů, zápasy s nejlepšími týmy jihovýchodní Evropy nebo i pravidelný přísun mistrovských titulů. To vše musel po osmi letech opustit reprezentační křídelník Jakub Hrstka, který na začátku sezóny vyměnil slovenský velkoklub Prešov za tým Dessau-Rosslauer, aktuálně hrající třetí německou Bundesligu.

Jakub Hrstka (vpravo). Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Marek Havran

„Už o minulých Vánocích jsem se dozvěděl, že se mnou klub nepočítá. Měl jsem tedy zhruba čtyři měsíce na to, abych si našel nové angažmá,“ popisuje zuberský odchovanec Hrstka, kterého mohli fanoušci vidět na konci minulého roku při přátelském utkání Česka se Slovenskem. Na palubovce extraligového Zubří zvítězil český národní tým 23:20 a vrátil tak soupeři den starou porážku (21:24). „Chtěli jsme do zápasu vstoupit stejně dobře jako do utkání na Slovensku. Hlavně jsme se potřebovali vyvarovat technických chyb a hrát víc disciplinovaně,“ říká 29letý házenkář, který se s národním týmem připravuje na lednové Mistrovství Evropy.