„Chtěli jsme postoupit z druhého místa, což se nám povedlo. Ty zbylé věci nijak zvlášť neprožívám. Doba je taková, jaká je, a musíme se jí přizpůsobit,“ říká házenkář Zeman po náročném trojboji, ve kterém Češi během pěti dnů dvakrát porazili Ukrajinu a jednou prohráli na Faerských ostrovech.

Urostlý reprezentační pivot se tak může těšit na Mistrovství Evropy, které v příštím roce hostí Slovensko s Maďarskem. Ještě předtím ale vymění dres v německé bundeslize, z Coburgu se na příští dvě sezony přestěhuje do VfL Gummersbach.

„Jiné nabídky jsem ani moc neřešil. Oslovil mě zájem klubu i hovor s trenérem. Chtěl jsem zůstat v Německu,“ přiznává brzy 24letý pivot Zeman.

V národním dresu jste se objevil po roce a čtvrt, jak moc vám reprezentace chyběla?

Jsem rád za každou pozvánku na reprezentaci a vždy ji rád přijmu. Vážím si toho, pokaždé je to příjemná změna oproti klubovým povinnostem. Těšil jsem se už na ten březnový sraz, ale tam to bohužel nevyšlo. Na poslední chvíli jsem se dozvěděl, že bych nedostal od německé hygieny výjimku z karantény podobně jako ostatní kluci, co hrají v Německu.

Účast na lednovém MS v Egyptě národnímu týmu překazil koronavirus, také vy jste se na srazu nakazil. Jak dlouho jste se z nemoci dostával?

Asi dva měsíce. Průběh nemoci jsem ani moc těžký neměl, ale ty následky byly horší. Vytrvalostně jsem na tom byl hodně špatně. V zápasech jsem pak musel v osmé nebo desáté minutě střídat, a to už jsem byl zavařený. Docela dlouho trvalo, než jsem se dostal fyzicky tam, kde jsem byl před nemocí.

V kvalifikaci na EURO jste teď ve druhém bloku zápasů uhráli dvě výhry, spokojenost?

Chtěli jsme postoupit z druhého místa, což se nám povedlo. Že jsme po prvním zápase na Ukrajině měli jistotu postupu ze třetího místa, bylo sice fajn, ale pořád jsme měli o co hrát. Na Fearských ostrovech se sešlo bohužel víc věcí, které nám nesedly. Na konci zápasu jsme neproměnili čtyři vyložené šance, což se projevilo i na výsledku. V nedělním domácím zápase s Ukrajinou jsme pak vyhráli zaslouženě. Po zápase se ve vedlejší šatně radovali i Ukrajinci, kteří nakonec se štěstím postoupili taky.

Jak jste se s vašimi parametry vypořádal s náročným desetihodinovým letem napříč Evropou?

Vzal jsem si karimatku a spacák, takže jsem skoro celý let prospal na zemi. Sedět celou dobu na těch sedačkách by pro mě byla asi smrt. I tak to bylo strašně náročné, protože hraješ zápasy obden, jak na mistrovství Evropy, ale místo regenerace a spánku na hotelu, letíš přes celou Evropu na další zápas. Ale nezbylo nám, než to přijmout.

Co říkal k vaším výkonům nový trenér reprezentace Trtík?

Vytýkal mi dost věcí, návyky, které mám z doby, kdy jsem začínal s házenou. Pohyby, které bych potřeboval při bránění změnit. Vzal jsem si jeho slova k srdci, vím, na čem mám nadále pracovat.

Mistrovství Evropy budete hrát příští rok v Bratislavě, koho byste si přál nalosovat do skupiny?

Z prvního koše není moc koho vybírat, tam jsou všechny týmy silné. Rád bych si zahrál proti Německu, protože ty hráče znám z ligy. Ale jinak je mi to asi jedno, koho dostaneme.

Nyní na klubovou úroveň. V německé první bundeslize jste s Coburgem na posledním místě tabulky. Čím to, že se vám tak nevede?

Nezvládli jsme zápasy se soupeři, se kterými bychom měli hrát o udržení. Z osmi zápasů s nejslabšími pěti týmy máme jeden bod. Tam je ta příčina.

Jak se daří vám osobně, kolik máte prostoru?

Na čas na hřišti si vůbec nemůžu stěžovat. Bráním s naším kapitánem na středu obrany, v útoku jsem první pivot. Jsem rád, že mám tolik času i že můžu hrát první ligu a nastupovat proti nejlepším hráčům světa. Je to zážitek.

Po sezoně přestupujete do momentálně druholigového Gummersbachu. Co vás k přestupu vedlo?

Dostal jsem od nich zajímavou nabídku a můj cíl bylo zůstat v první bundeslize. V té době byl Gummersbach na prvním místě tabulky, pak se jim zranilo několik klíčových hráčů a teď jsou třetí. Pořád ale mají velké ambice postoupit.

Takže se opakuje situace, kdy jste před dvěma lety odcházel ze Zubří do tehdy druholigového Coburgu, který byl na hraně postupu?

Je to tak. Když se dívám zpětně, tak pro ten přestup z české ligy byla druhá bundesliga, ve které nakonec Coburg zůstal, ideální. Nebyl to pro mě takový skok. Je velký rozdíl mezi první a druhou německou ligou.

Jaká bude vaše pozice v novém týmu?

Konkrétně jsme se o tom nebavili, ale předpokládám, že mě podepsali, abych hrál a neseděl na lavičce. Na pivotu jsou tam dva mladí kluci, Islanďan a Němec.

V Německu jste druhým rokem, jak jste si zvykl na tamní život?

Oproti Česku to zas není takový rozdíl. Jsem dál od rodiny, ale jinak je to v pohodě. S němčinou už nemám žádný problém, co potřebuju, si vyřídím. Spoustu slovíček neznám, ale tak tomu bude vždycky. Jsem v Německu spokojený.

Sledujete na dálku výkony Zubří?

Díval jsem se na všechny zápasy s Karvinou teď v play-off a kluci mě příjemně překvapili. Byly to super zápasy, fandil jsem do poslední minuty.

DAVID JANOŠEK

Koše pro los základních skupin EHF EURO 2022

Koš 1: Španělsko, Chorvatsko, Norsko, Slovinsko, Německo, Portugalsko (obhajující šampion, vicemistr a čtyři týmy na prvním místě kvalifikační skupiny

Koš 2: Švédsko, Maďarsko, Rusko, Dánsko, Srbsko, Rakousko (pořadatel, čtyři týmy na prvním místě kvalifikační skupiny, a jeden tým na druhém místě kvalifikační skupiny)

Koš 3: Slovensko, Bělorusko, Island, Česká republika, Francie, Severní Makedonie (pořadatel a pět nejlépe hodnocených týmů na 2. místě kvalifikace)

Koš 4: Nizozemsko, Černá Hora, Ukrajina, Polsko, Bosna a Hercegovina, Litva (dva týmy na druhém místě kvalifikační skupiny a čtyři týmy na třetím místě kvalifikační skupiny)

Los začíná ve čtvrtek 6. května v 17 hodin a živě ho bude vysílat stanice Sport 2.