Původně chtěli trenéři Jan Filip a Daniel Kubeš využít jaro k pilování detailů a věcí, na které není čas během kvalifikací a šampionátů. Nakonec je ale všechno jinak. Nejdřív plánovanou jarní přípravu termínově nabourala pandemie, teď se sice tým sešel opět v Zubří, na kempu ale chybí kompletní sestava reprezentantů z Německa.

„Hráči v Německu jsou na tzv. kurzarbeit a vedení bundesligy vydalo nařízení, že hráči nesmí být uvolňováni na reprezentační akce, především kvůli pojištění a také proto, že EHF zrušilo všechny reprezentační termíny do konce sezony,“ posteskl si pro svazové stránky Jan Filip.

Místo ladění detailů v kompletní sestavě tak bude plán jiný.

„Je to pro nás problém, protože jsme se chtěli zaměřit na věci, na kterých je třeba pracovat dlouhodobě. Protože na tomto srazu nás nečeká žádný zápas, je to prostor věnovat se některým věcem déle a do detailu, na což nemáme čas během nabitých kvalifikačních srazů,“ popsal Filip.

Především hráči z domácí souteže

Pozvánku na sraz tak místo „německé“ sestavy dostali především hráči z domácí soutěže. Někteří premiérovou, a tak je to zase příležitost vidět nové reprezentační posily.

„Takto to teď vnímáme. Ze základního kádru přijedou na sraz hráči, kteří přijet můžou, a tým pak doplní hráči, z nichž většina už se v reprezentaci objevila, ale někteří budou na seniorském reprezentačním srazu vůbec poprvé,“ zmínil Filip.

Premiér si tak odbude Adam Ptáčník nebo Vít Reichl.

„Musíme kádr rozšířit, proto v nominaci i mezi náhradníky jsou i hráči, kteří se dosud v reprezentaci neobjevili. Chybí nám 11 hráčů z Německa, a tak je to i příležitost vidět další hráče v tréninku, na hřišti i mimo hřiště. A oni mají zase možnost poznat, jak tým funguje,“ dovysvětlil český trenér.

Ze zuberských hráčů a odchovanců se v domácím prostředí představí hned kvarteto hráčů – talentovaný gólman Šimon Mizera, spojka Matěj Klíma, pivot Jiří Dokoupil a křídelník Tomáš Číp.

A jiné bude soustředění nejen kvůli obměněné sestavě, ale také kvůli okolnostem současné situace. „Je nám jasné, že soustředění bude specifické. Po dlouhé době, kdy velká většina hráčů netrénuje v hale a věnuje se jen kondiční přípravě, bude to tak velmi odlišná příprava,“ řekl Filip.